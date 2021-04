Enquête de la coroner sur les décès en CHSLD: des masques disparus d’une résidence

MONTRÉAL — Au tout début de la pandémie de COVID-19, les employés du CHSLD René-Lévesque se sont fait dire de cesser de porter des masques, puis ils sont disparus de l’établissement, a rapporté mercredi l’une des préposées aux bénéficiaires qui y travaillait.

L’enquête publique de la coroner s’est déplacée cette semaine dans ce CHSLD de Longueuil.

Son but est de faire la lumière sur les décès survenus dans les CHSLD et autres résidences pour aînés et personnes vulnérables lors de la première vague de COVID-19, au printemps 2020.

Au troisième jour de cette enquête sur le CHSLD René-Lévesque, une préposée aux bénéficiaires a déclaré qu’en mars 2020, des employés ont commencé à porter des masques médicaux pour se protéger et protéger les résidants de la contamination.

Ceux-ci se sont fait dire de ne pas «exagérer» et de ne plus porter le masque car cela allait faire peur aux résidants, a rapporté la femme qui ne peut être identifiée, comme les autres employés, par ordre de la coroner Géhane Kamel qui préside cette enquête.

Puis, peu après, tous les masques sont disparus du CHSLD, a ajouté la préposée. «On ne sait pas pourquoi.»

Il n’y avait pas de pénurie de masques à ce moment, assure-t-elle, c’était avant le début de l’éclosion à cet endroit. Le premier cas d’infection y a été rapporté le 4 avril 2020.

La préposée a témoigné du manque de personnel criant dans cette résidence, avant et durant l’éclosion de COVID-19.

Au CHSLD René-Lévesque, 118 résidants ont reçu un diagnostic de COVID-19 lors de la première vague de la pandémie et 54 d’entre eux ont succombé à la maladie.