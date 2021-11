Enquête Desmond: des signaux d’alarme liés à la violence familiale ont été ignorés

PORT HAWKESBURY, N.-É. — Un expert en violence familiale affirme que le cas tragique d’un ancien soldat de la Nouvelle-Écosse qui a tué sa famille avant de s’enlever la vie en 2017 était prévisible et évitable, sur la base d’un examen qui a révélé que de nombreux signaux d’alarme ont été ignorés ou négligés.

Peter Jaffe, psychologue à l’Université Western à London, en Ontario, a partagé ses sombres conclusions mercredi dans le cadre d’une enquête provinciale qui se penche sur les raisons pour lesquelles le vétéran de la guerre en Afghanistan Lionel Desmond a tué sa mère, sa femme et sa fille avant de se suicider, il y a près de cinq ans.

L’enquête a concentré une grande partie de son attention sur la longue lutte de Lionel Desmond contre le trouble de stress post-traumatique, mais elle a également été chargée de déterminer si sa famille avait accès à des services d’intervention en matière de violence familiale et si les fournisseurs de soins de santé qui ont interagi avec eux étaient adéquatement qualifiés.

Le rapport de M. Jaffe indique que Lionel Desmond présentait 20 facteurs de risque associés aux homicides familiaux, sur les 41 facteurs développés par le Comité d’examen des décès dus à la violence familiale de l’Ontario.

Entre autres choses, Lionel Desmond a signalé de graves abus verbaux et physiques pendant son enfance, un facteur de risque clé lié à la violence familiale.

De plus, il traversait une séparation, était au chômage et souffrait de dépression majeure et d’autres problèmes de santé mentale, notamment un trouble de stress post-traumatique grave et des traits du trouble de personnalité limite.

Le rapport souligne également l’accès de Lionel Desmond aux armes à feu, des menaces antérieures de suicide, de la jalousie sexuelle et des antécédents de violence familiale qui semblaient être éclipsés par ses problèmes de santé mentale.

«Il y a eu de nombreuses occasions manquées d’interventions liées à la violence familiale qui étaient clairement un aspect majeur de cette affaire», a écrit M. Jaffe dans son rapport.

«Il n’y a eu aucune évaluation spécialisée qui a pleinement pris en compte la violence familiale de Desmond ou les besoins de sa femme et de sa fille. Aucun service spécialisé en violence familiale ne leur a été offert, à part un agent de la GRC suggérant des services aux victimes.»

M. Jaffe a conclu que les professionnels de la santé mentale qui ont traité la famille Desmond ont concentré leur travail presque entièrement sur les problèmes de santé mentale de l’ancien fantassin.

«Même ces problèmes ont été traités par de multiples professionnels qui n’ont pas partagé les informations et l’historique en temps opportun jusqu’à la fin tragique», indique le rapport.

M. Jaffe a calculé que Lionel Desmond avait été en contact avec 40 professionnels de la santé mentale au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Nouvelle-Écosse entre le moment où il a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique alors qu’il servait dans l’armée en 2011 et ses derniers jours en 2017.

«De 2011 à 2017, personne n’a vraiment abordé l’étendue de la violence familiale et des abus», indique le rapport. «La plupart des professionnels n’ont pas exploré ce qui se passait réellement entre le caporal Desmond et son épouse, ainsi que ce avec quoi leur fille vivait dans ces circonstances.»