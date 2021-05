Enquête du coroner sur la mort de Joyce Echaquan: le personnel soignant sera entendu

MONTRÉAL — Des infirmières et des médecins de l’hôpital de Joliette, là où est morte Joyce Echaquan, doivent témoigner lundi à l’enquête publique du coroner.

La mère de famille autochtone avait été admise dans cet hôpital le 26 septembre 2020 pour des douleurs au ventre et y est morte deux jours plus tard, après avoir subi des insultes dégradantes de la part de deux employées

Mais peu avant son décès, la femme de 37 ans s’était filmée de son lit d’hôpital avec son téléphone cellulaire.

La vidéo où l’on voit Mme Echaquan agitée et souffrante, et dans laquelle on entend deux femmes l’insulter et l’abreuver de jurons, a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation.

C’est la coroner Géhane Kamel qui a été chargée de faire la lumière sur la cause de la mort de la mère de sept enfants, ainsi que sur les circonstances de celle-ci. Le traitement qu’elle a reçu de la part des employés de l’hôpital en fait partie, a-t-elle précisé jeudi. Au terme de son enquête, Me Kamel va formuler des recommandations afin que personne d’autre ne meure dans de telles circonstances.

Les audiences publiques ont débuté jeudi dernier et doivent se poursuivre jusqu’au 2 juin.

La semaine dernière, Me Kamel a écouté les témoignages des membres de la famille de Mme Echaquan qui ont relaté avec beaucoup d’émotion ce qu’elle a vécu, et ce qu’elle représentait pour eux.