Enquête NETendances: les aînés québécois utilisent de plus en plus les technologies

QUÉBEC — Une étude dévoilée mercredi par un organisme créé par le gouvernement du Québec et l’Université Laval conclut que les technologies ont aidé la quasi-totalité des aînés québécois, 95 %, à améliorer leur qualité de vie à la maison pendant la crise de la COVID-19.

L’enquête NETendances rendue publique par l’Académie de la transformation numérique (ATN) précise que pour 81 % des Québécois de 65 ans et plus, les technologies aident à briser l’isolement en favorisant les interactions sociales.

À cet effet, le courriel (66 %) est l’outil de communication en ligne le plus utilisé par les aînés québécois pour échanger avec leur famille et leurs amis, 10 points de pourcentage de plus qu’en 2019. Les appels vidéo ou les visioconférences sur Internet sont passés de 23 % à 36 %, alors que la messagerie intégrée aux réseaux sociaux a progressé de 31 % à 37 %.

L’enquête indique aussi que 44 % des ces aînés utilisent Internet et les technologies pour prendre soin de leur santé, une augmentation de 13 points de pourcentage en un an.

Ainsi, 26 % des aînés québécois ont utilisé le web pour prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé, comparativement à 18 % en 2019. Ils sont également plus nombreux, de 10 % en 2019 à 21 % en 2020, à remplir une prescription ou à renouveler des médicaments d’ordonnance sur le site web ou l’application mobile de leur pharmacie. De plus, 18 % des aînés qui fait l’usage d’objets connectés ou d’outils numériques pour faire le suivi de sa santé, une croissance de 5 points de pourcentage en un an.

En 2020, 74 % des aînés québécois ont navigué sur le web au moins une fois par jour, comparativement à 62 % en 2019. La consultation de l’actualité en ligne a augmenté chez eux de 46 % en 2019 à 54 % en 2020. Les visionnements de contenus vidéos gratuits et la publication ou le partage de contenu sur des réseaux sociaux ont aussi augmenté en un an.

Enfin, l’enquête de l’Académie de la transformation numérique montre qu’en moyenne, 39 % des répondants âgés de 65 ans et plus ont mentionné avoir réalisé au moins un achat en ligne au cours du mois de mars 2020, soit 12 % de plus que l’année précédente. Les hommes ont été plus nombreux que les femmes à le faire.