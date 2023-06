Enquête: on s’informe plus qu’avant sur les réseaux sociaux mais la télévision domine

QUÉBEC — Les Québécois font de plus en plus confiance aux médias sociaux comme source d’information, selon une enquête réalisée en septembre dernier par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, mais la télévision reste en tête à cet égard.

L’enquête intitulée NETendances et rendue publique mercredi précise que 38 % des adultes québécois font confiance aux nouvelles et aux actualités qui se trouvent sur les réseaux sociaux, les forums de discussion et les blogues, par exemple, en hausse de 13 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Pourtant, 54 % des répondant ont assuré pouvoir discerner facilement le vrai du faux sur les réseaux sociaux.

Un autre volet de l’enquête démontre qu’au Québec, les adultes consacrent en moyenne deux heures et 50 minutes par jour sur les réseaux sociaux comparativement à une moyenne de trois heures 33 minutes en 2021. La directrice intelligence d’affaires et recherche marketing à l’Académie, Claire Bourget, suppose que l’assouplissement ou la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 en 2022 peut avoir contribué à réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ayant pu reprendre leurs activités normales.

Au Québec, 79 % des répondants utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux. C’est la plateforme Facebook qui demeure la plus utilisée pour se divertir, à 88 %, devant YouTube (69 %), Instagram (39 %) et TikTok (34 %).

Pour ce qui est de l’information, la télévision demeure la source la plus souvent utilisée par les adultes québécois pour s’informer sur l’actualité, passant de 64 % en 2021 à 68 % en 2022. Les réseaux sociaux ont enregistré la plus forte croissance en un an, de 9 points de pourcentage, à 42 %. La radio a connu une hausse de 5 points, de 31 % en 2021 à 36 % en 2022.

Cependant, les sites Web offrant du contenu d’information ont connu une baisse significative de 7 points de pourcentage, passant de 43 % en 2021 à 36 % l’an dernier.

NETendances a aussi observé que 34 % des adultes ont l’habitude d’écouter des balados, une hausse de 4 points de pourcentage depuis 2021.

Et l’an dernier, 26 % des répondants à l’enquête ont dit avoir payé pour accéder à des contenus d’information en ligne par l’entremise d’abonnements ou de dons à des médias.

L’enquête menée auprès de 1213 adultes internautes âgés de 18 ans et plus sur le Web comporte une marge d’erreur maximale de plus ou moins 2,8 %, 19 fois sur 20.