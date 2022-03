Enquête policière à la suite de la découverte de deux corps inanimés à Québec

QUÉBEC — Une enquête est en cours concernant la découverte de deux corps inanimés samedi dans le quartier Saint-Roch à Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été appelé à se rendre sur la rue Notre-Dame-des-Anges, vers 12h30, alors que des citoyens ont dit avoir découvert un corps inanimé à l’extérieur.

«En se rendant sur les lieux et en parlant à des gens sur place, les policiers ont été amenés à pénétrer à l’intérieur d’un immeuble à logements et à se diriger dans un certain logement où ils ont fait la découverte d’un deuxième corps inaminé», a expliqué la porte-parole au SPVQ, Marie-Pier Rivard.

Les victimes sont deux hommes. Le premier retrouvé à l’extérieur était âgé approximativement de 35 à 40 ans, tandis que le second se trouvant à l’intérieur était âgé de 58 ans, a précisé la police.

«On traite actuellement les deux dossiers séparément tout en prenant en considération le contexte. Mais toutes les hypothèses sont sur la table à l’heure actuelle», a mentionné Mme Rivard.

Elle a ajouté qu’il est encore trop tôt dans l’enquête pour établir un lien entre les deux hommes et leur décès.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. La police a indiqué que les enquêteurs du module des crimes majeurs ainsi que l’unité de l’identité judiciaire sont mis à contribution afin de faire la lumière sur ces «morts inexpliqués».

Le SPVQ invite à transmettre tout renseignement relativement à ce dossier au 418-641-AGIR (2447) ou au 1-888-641-AGIR pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec.