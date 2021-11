Enquête sur la COVID-19 en CHSLD: l’«âgisme systémique» à blâmer, selon un expert

MONTRÉAL — L’«âgisme systémique» et la désuétude des installations ont créé «une tempête parfaite» dans les CHSLD, d’après un expert venu témoigner lundi aux audiences de la coroner Géhane Kamel sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la première vague de COVID-19.

«Les CHSLD ont été dans l’angle mort de cette crise», a déploré l’ancien ministre de la Santé sous le gouvernement de Pauline Marois, le Dr Réjean Hébert.

Le spécialiste en gérontologie, maintenant professeur en évaluation des politiques de santé à l’Université de Montréal, a rappelé que «presque 10 % des patients en CHSLD sont morts de la COVID-19» durant la première vague, un taux cinq fois plus grand que celui du Canada.

Il a expliqué cette «hécatombe» par le fait que les soins aux personnes âgées sont «le parent pauvre» du système de santé, malgré une population toujours plus vieillissante.

Même avant la pandémie, «il y a eu du délestage vers d’autres priorités», créant «un ratio insuffisant d’infirmières» et «un exode des médecins», d’après lui. Résultat: les CHSLD n’étaient pas capables de prodiguer des soins aigus, alors les patients en détresse se faisaient transférer à l’hôpital, un déménagement souvent «extrêmement difficile» pour ceux atteints de troubles cognitifs.

Il a aussi cité les «chambres à lits multiples», les «salles de bain partagées», la «ventilation inadéquate» et la «mauvaise climatisation» comme facteurs de mortalité durant la pandémie.

Angle mort

Mais ce qui l’a le plus scandalisé, c’est l’indifférence qu’il a perçue de la part de la population. «On a entendu toutes sortes de choses, on a entendu des gens proposer que les personnes âgées s’autoconfinent, comme c’était elles qui étaient à risque, alors pourquoi le reste de la population devrait-elle souffrir? On n’a pas vu de mouvement « Old Age Matters », on n’a pas vu de limogeage de directeurs d’établissements.»

Selon lui, cette apathie était aussi présente chez les décideurs, alors que «le comité de crise du ministre n’avait même pas de représentant du secteur des personnes âgées» et que toutes les ressources ont été diverties vers les hôpitaux, notamment les masques et les tests de dépistage.

Le transfert de nombreux patients d’hôpitaux vers des CHSLD déjà surchargés afin de vider les hôpitaux, en plus de «l’interdiction des visites des proches aidants», qui accomplissaient pourtant des tâches «importantes», ont d’après lui été les derniers clous dans le cercueil des résidants.

Le contexte de l’enquête

L’enquête de la coroner se penche sur les morts de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, qui comptent pour la moitié des victimes de la première vague.

Pendant cette période, du 25 février au 11 juillet 2020, les Québécois de 70 ans et plus ont compté pour 92 % des décès dus à la COVID-19, d’après des données de l’INSPQ.

Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès a été examiné pour chaque établissement. Depuis lundi, la coroner se penche sur la gestion provinciale de la crise.

―――

