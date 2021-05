Enquête sur la mort de Joyce Echaquan: j’ai été méchante, reconnaît une infirmière

MONTRÉAL — «Je le sais que j’ai été méchante et je m’excuse», a dit l’infirmière que l’on entend insulter et dénigrer Joyce Echaquan dans la vidéo qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. À l’enquête publique du coroner sur la mort de cette femme autochtone, elle a expliqué qu’elle était débordée et épuisée depuis trop longtemps.

«Ce n’est pas moi dans cette vidéo», a-t-elle répété en sanglotant, disant ne pas se reconnaître. «Je ne me suis jamais fâchée contre une patiente».

Joyce Echaquan est morte le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette dans des circonstances qui demeurent nébuleuses.

Peu avant sa mort, elle s’est filmée de sa civière et l’on entend deux employées l’insulter dans cette vidéo, dont l’infirmière qui témoigne jeudi matin devant la coroner Géhane Kamel. Elle a notamment dit : «c’est mieux mort ça».

L’infirmière a témoigné qu’elle n’était pas fâchée contre sa patiente, et certainement pas parce qu’elle était autochtone. Plutôt, elle dit être fâchée contre la situation et la pression.

«On nous traite comme des esclaves, comme des pions», et encore plus depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que la surcharge de travail a encore monté d’un cran avec les horaires à temps plein obligatoires ainsi que le temps supplémentaire pour tous, a-t-elle expliqué.

Me Kamel s’est impatientée contre elle à plus d’une reprise.

Il s’agit de la sixième journée de l’enquête publique. Me Kamel a pour mandat de déterminer la cause du décès de Mme Echaquan, ainsi que les circonstances entourant son décès, dont le comportement des employées de l’hôpital de Joliette.

Les audiences doivent se poursuivre jusqu’au 2 juin.