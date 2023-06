Enquête sur le financement du camp du Non: le DGE ne pourra tout divulguer

QUÉBEC — Le Directeur général des élections (DGE) ne pourra tout divulguer concernant l’enquête sur le financement illégal du camp du Non au référendum sur la souveraineté de 1995.

Jean-François Blanchet a ainsi répondu mardi à une motion unanime de l’Assemblée nationale déposée par le Parti québécois (PQ), qui demande la publication de tous les témoignages et documents de la commission Grenier, frappés par une ordonnance de non-publication.

Et pour aller plus vite, il suggère l’adoption d’une loi ou d’un ordre de l’Assemblée.

Ainsi, dans une lettre adressée à la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, M. Blanchet a indiqué qu’il lui faudra un certain temps pour éplucher les documents de cette commission, qui avait été chargée de faire la lumière sur les allégations de financement illégal du camp du Non au milieu des années 2000.

«Considérant l’ampleur et la nature de la documentation concernée, un tel exercice prendra un certain temps et ne permettra vraisemblablement pas une divulgation complète de l’ensemble des témoignages et documents visés», a écrit M. Blanchet dans sa correspondance.

Les souverainistes ont souvent accusé leurs adversaires d’avoir triché durant la campagne référendaire en ne respectant pas le plafond de financement attribué aux deux camps en vertu de la loi québécoise.

M. Blanchet a expliqué qu’il doit à la fois tenir compte du droit du public à l’informaiton, mais aussi de «la protection des renseignements personnels compte tenu du caractère préjudiciable que pourraient encore comporter certains documents», peut-on lire dans sa lettre.

Rappelons que c’est la commission présidée par Bernard Grenier qui avait été chargée d’enquêter sur les allégations de financement illégal du camp du Non. La commission avait déposé un rapport en 2007.

Pas moins de 90 témoins avaient été entendus à huis clos et 4500 documents déposés en preuve. Mais le tout est frappé d’une «ordonnance relative à la non-divulgation, la non-communication et la non-diffusion de la preuve», sans limite de temps, rendue par le commissaire Grenier.

Bernard Grenier avait justifié son ordonnance en disant qu’il était «sensible à la mise en garde exprimée par certains quant au risque de porter atteinte après 11 ou 12 ans à la réputation de personnes qui ont œuvré pour la cause du Non en toute bonne foi».

Il avait aussi affirmé qu’il voyait mal comment il pouvait rendre accessibles les documents à l’époque: «Les préjudices et les injustices qu’on aurait voulu éviter en procédant à huis clos seraient ainsi causés.»