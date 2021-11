Enquête sur les CHSLD: L’INSPQ a fait ses recommandations «du mieux qu’il pouvait»

MONTRÉAL — L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a fait ses recommandations «du mieux qu’il pouvait» malgré une «littérature scientifique qui se contredisait», a affirmé la vice-présidente associée aux affaires scientifiques, la Dre Jocelyne Sauvé, lors de son passage mercredi aux audiences de la coroner Géhane Kamel sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la première vague de COVID-19.

«Ce qui est vrai aujourd’hui peut être réfuté demain», a-t-elle expliqué, rappelant que, durant la pandémie, beaucoup d’articles ont été publiés sans révision par les pairs, par souci de rapidité.

L’INSPQ devait donc se baser sur des connaissances toujours changeantes, en gardant en tête que «mieux vaut la meilleure recommandation possible dans les circonstances que pas de recommandation du tout».

Dans les dernières semaines, l’organisme a été critiqué par plusieurs témoins, qui l’ont accusé de ne pas avoir appliqué le principe de précaution quant à la possible transmission aérienne du virus. Ce type de propagation nécessite entre autres l’utilisation d’un masque de type N95, ce que l’INSPQ n’a jamais recommandé durant la première vague.

«Ça demeure même aujourd’hui une controverse; les grandes organisations internationales ne s’entendent pas», a rappelé la Dre Sauvé.

L’INSPQ reconnaît maintenant qu’une partie de la transmission «se fait par les aérosols dans l’air», mais qu’«aucune preuve directe ne démontre clairement que ce virus se transmet par voie aérienne, c’est-à-dire qu’il reste en suspens sur de plus longues distances».

Le port du N95 n’est recommandé qu’en cas d’«éclosions non contrôlées en milieux de soins», ou si des traitements particuliers créent des aérosols.

Interrogée à propos du fait qu’un article défendant la théorie de la transmission aérienne avait été publié dans une revue scientifique même avant la première vague, la Dre Sauvé a répliqué qu’ «on ne base pas une décision sur un seul article», mais bien sur un consensus scientifique.

«Combien de fois est-ce arrivé dans la littérature scientifique qu’un article soit publié, et que quelques mois, quelques années plus tard on apprenne que, oups, finalement ce n’est pas bon?»

Systèmes «désuets»

L’INSPQ a aussi dû s’accommoder de «systèmes d’information désuets» qui «n’avaient pas été conçus pour une crise de cette ampleur».

«C’était très difficile d’éclairer la prise de décision avec des données pas disponibles», a expliqué la Dre Sauvé, citant «les fameux fax» utilisés pour comptabiliser les décès partout dans la province.

«Un nouveau système d’information a été développé et changé en pleine crise», ce qui a aussi créé des enjeux en matière d’adaptation.

En fait, le mandat de vigie qui lui a été donné au début de la pandémie était «une nouveauté» pour l’INSPQ, qui a dû «faire du recrutement en accéléré» et «développer de nouvelles habiletés» au fur et à mesure, a indiqué la Dre Sauvé.

Le contexte de l’enquête

L’enquête de la coroner se penche sur les morts de personnes âgées ou vulnérables survenues dans des milieux d’hébergement au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Pendant cette période, du 25 février au 11 juillet 2020, les Québécois de 70 ans et plus ont compté pour 92 % des décès dus à la COVID-19, d’après des données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès a été examiné pour chaque établissement. Depuis le 1er novembre, la coroner se penche sur la gestion provinciale de la crise.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.