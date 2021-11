CHSLD: le PLQ et le PQ soupçonnent le gouvernement d’avoir fabriqué un document

QUÉBEC — Les libéraux et péquistes soupçonnent Québec d’avoir fabriqué de toutes pièces un document qui a été remis à la coroner Géhane Kamel.

En point de presse à l’Assemblée nationale mardi, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a déclaré que le gouvernement s’approchait dangereusement de l’entrave et de l’obstruction.

La veille, la coroner Kamel avait annoncé avoir reçu un fichier Excel contenant des informations sur des visites de vigie effectuées en CHSLD au printemps 2020.

Me Kamel avait pourtant demandé qu’on lui envoie chacune des grilles complétées par les inspecteurs, et non uniquement un fichier dans lequel les données ont été versées.

«Ce qui a été présenté, jamais, de ce qu’on comprend, on a dit que c’était une reconstitution, une fabrication datée du 16 novembre», a dénoncé M. St-Pierre Plamondon.

«Ça commence à ressembler à de l’entrave, à de l’obstruction, à un gouvernement qui ne veut pas collaborer avec la coroner qui a le mandat (…) de faire la lumière sur ce qui s’est passé durant la première vague», a-t-il ajouté.

Les informations contenues dans les grilles d’inspection des CHSLD sont jugées cruciales, car elles expliquaient les conditions d’hébergement des aînés lors de la crise.

Près de 4000 personnes sont décédées dans les CHSLD entre mars et juin 2020, a rappelé mardi le leader parlementaire du Parti libéral du Québec (PLQ), André Fortin.

«Je m’explique bien mal les décisions successives du gouvernement de mentir à la coroner, de cacher de l’information, de changer les versions au fil des jours», a-t-il dit.

«On est dans une enquête sérieuse menée par des gens sérieux. Est-ce qu’on peut avoir une approche sérieuse de la part du gouvernement?» a renchéri M. Fortin.

Me Kamel a déclaré lundi que son seul but était de «donner des réponses aux familles» endeuillées. Elle a indiqué qu’elle pourrait assigner des inspecteurs à témoigner en janvier.

Manque de transparence «répété», dit QS

De son côté, le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a dit comprendre la «déception» de la coroner.

«De toute évidence, les enquêtes actuelles se heurtent au manque de transparence du premier ministre François Legault et du ministre de la Santé Christian Dubé», a-t-il affirmé.

«Ça n’a pas d’allure qu’on ne soit pas capables (…) d’avoir les rapports d’inspection qui ont eu lieu dans les CHSLD dans le cadre d’une enquête, dont l’objet, c’est faire la lumière sur ce qui s’est passé dans les CHSLD.»