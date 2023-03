Enquête sur Trump: l’avocat Robert Costello appelé à comparaître lundi

WASHINGTON — L’avocat Robert Costello, qui a précédemment conseillé Michael Cohen, a été invité à comparaître lundi devant un grand jury de Manhattan qui envisage de déposer des accusations contre l’ancien président Donald Trump, selon une personne au fait du dossier.

L’enquête vise des paiements faits à l’actrice pornographique Stormy Daniels et à la mannequin Karen McDougal pour acheter leur silence au sujet de M. Trump. Michael Cohen, qui a effectué les paiements, avait affirmé en avoir reçu les directives par M. Trump lui-même, qui était alors son client.

Roberto Costello avait conseillé M. Cohen avant que les deux ne se brouillent et il est prêt à témoigner devant le grand jury.

Il a contacté un avocat de Trump en disant qu’il avait des informations qui contredisaient les déclarations actuelles de M. Cohen et qui pourraient être disculpatoires pour Trump, a indiqué la personne, qui a demandé l’anonymat, car elle n’est pas autorisée à discuter du dossier.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a refusé de commenter dimanche. Il n’a pas non plus précisé quand il s’attendait à conclure son travail ni si M. Trump pourrait être inculpé.

L’ancien président a affirmé samedi qu’il sera arrêté mardi, bien que des personnes proches de lui ont soutenu plus tard qu’il n’avait reçu aucune communication en ce sens de la part des procureurs.

Le New York Times a été le premier à rendre compte de la comparution attendue de Roberto Costello devant le grand jury.

M. Cohen est un ancien avocat de Trump qui a été un témoin clé dans l’enquête, rencontrant régulièrement les procureurs et comparaissant devant le grand jury au début du mois.

M. Cohen a purgé une peine de prison après avoir plaidé coupable en 2018 à des accusations fédérales, y compris des violations de la loi sur le financement électoral, pour avoir organisé les paiements à Mmes Daniels et McDougal pour les empêcher de faire des déclarations publiques.

Trump a nié ces affirmations.

Roberto Costello est un avocat chevronné de New York qui a représenté des alliés de Trump, notamment son conseiller Steve Bannon et son avocat personnel Rudy Giuliani. Le lien entre Roberto Costello et Michael Cohen a été mis en évidence dans le rapport de Robert Mueller, qui a enquêté sur les liens entre la Russie et la campagne présidentielle de 2016 de M. Trump, ainsi que sur les efforts visant à entraver l’enquête.

Selon le rapport Mueller, M. Cohen a commencé à parler avec Roberto Costello en avril 2018, quelques jours après que le Federal Bureau of Investigation eut perquisitionné le domicile, la chambre d’hôtel et le bureau de M. Cohen. Au milieu des spéculations publiques sur l’éventuelle coopération de Michael Cohen avec les enquêteurs, Roberto Costello lui avait envoyé un courriel pour le rassurer qu’il avait eu une conversation «très, très positive» avec Rudy Giuliani et lui rappeler qu’il avait «des amis haut placés».

M. Cohen a renoncé à son droit au secret professionnel, ce qui permettra à Roberto Costello de décrire leurs conversations, a déclaré la source anonyme.