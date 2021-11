Enseignants, personnel de la santé et fonctionnaires du Yukon devront être vaccinés

WHITEHORSE — Le premier ministre du Yukon a annoncé que la vaccination sera obligatoire pour les employés du gouvernement, y compris les travailleurs de première ligne du système de santé et les enseignants, mais le territoire n’a pas encore déterminé les conséquences pour ceux qui refusent de se conformer à la directive.

Sandy Silver a déclaré mercredi que les employés devaient recevoir leur première dose de vaccin avant le 30 novembre et être entièrement vaccinés avant le 30 janvier.

Les ministres du Cabinet se réuniront cette semaine pour examiner d’autres détails, notamment si ceux qui n’auront pas respecté le délai initial seront placés en congé sans solde.

Il n’y aura pas d’alternatives comme des tests de COVID-19 au travail pour toute personne non vaccinée, a déclaré M. Silver.

«Cette exigence s’appliquera également aux employés de nos organisations partenaires que le gouvernement finance pour fournir des services aux populations vulnérables», a-t-il précisé.

Ted Hupé, qui est à la tête de l’Association des enseignants du Yukon, a affirmé qu’il avait rencontré des représentants du gouvernement au sujet de la vaccination obligatoire le 19 octobre puis à nouveau lundi, et qu’il avait posé des questions sur les conséquences pour les non vaccinés, mais qu’il n’avait obtenu aucune information.

«Même lundi, il n’y avait rien à partager avec nous, a-t-il indiqué. Nous étions en faveur de la vaccination obligatoire s’il y avait des mesures mises en place qui permettraient aux non vaccinés de continuer à travailler, et je veux dire des tests et l’utilisation (d’équipements de protection individuelle) et des choses comme la distanciation physique.»

M. Hupé a déclaré que le territoire n’avait pas assez d’enseignants actuellement et qu’un «énorme trou» serait créé si ceux qui ne sont pas vaccinés sont mis en congé ou licenciés.

Il est estimé que 90 % des enseignants sont vaccinés au Yukon, a déclaré M. Hupé, ajoutant que bon nombre de ceux qui ne le sont pas pourraient être prêts à quitter leur emploi.

Une porte-parole de l’Association des employés du Yukon a déclaré que personne n’était disponible pour commenter.

Une carte de preuve de vaccination basée sur le modèle de la Colombie-Britannique est également en préparation pour les personnes de 12 ans et plus afin d’accéder aux services non essentiels. M. Silver a déclaré que le territoire finalisait une liste des endroits où la carte devra être présentée.

La médecin hygiéniste en chef par intérim, la Dre Catherine Elliott, a déclaré que le territoire avait enregistré 182 nouveaux cas du virus au cours des 29 premiers jours d’octobre, soit une augmentation de 125 % par rapport au mois précédent.

Près de 46 % des cas concernaient des personnes entièrement vaccinées, mais elles étaient protégées contre les maladies graves, a déclaré Mme Elliott.

Le territoire a indiqué mercredi dans un communiqué qu’il y avait eu 29 nouveaux cas entre lundi et mercredi, portant le nombre total d’infections à la COVID-19 à 973 depuis le début de la pandémie. Dix personnes sont décédées pendant la pandémie.

Quatre-vingt-cinq pour cent des résidents admissibles âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses de vaccin.

La docteure Elliott a déclaré que les taux de vaccination doivent augmenter à mesure que la pandémie se poursuit.

«Cesser la vaccination maintenant ne résoudra pas le problème du risque de contracter la COVID. Et je pense que nous devons vraiment simplement accepter cela dans le cadre de notre nouvelle réalité de vivre avec la COVID-19.»

Des doses de rappel sont offertes au Yukon aux personnes de 50 ans et plus parce que l’immunité des personnes âgées diminue dans les mois qui suivent leur dernière dose d’un vaccin.

— Par Camille Bains à Vancouver