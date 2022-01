Enseignement à distance: la FSE-CSQ gagne ses griefs, mais avec des bémols

MONTRÉAL — Le Tribunal d’arbitrage a donné raison à la Fédération des syndicats de l’enseignement, qui avait contesté l’imposition de l’enseignement à distance, après une grève d’une durée de quelques heures, en avril dernier.

Dans une décision mi-figue mi-raisin, le tribunal a accueilli les griefs déposés à cet effet par la FSE, affiliée à la CSQ. Mais il affirme du même souffle que les centres de services scolaires ont le droit de recourir à l’enseignement à distance, puisque la Loi sur l’instruction publique ne l’interdit pas.

Cette cause sur l’enseignement à distance n’est pas en lien avec la pandémie de la COVID-19. Elle est plutôt en lien avec une portion de journée de grève que les enseignants membres de la FSE avaient tenue, le 14 avril 2021, dans le cadre de la négociation de leur convention collective avec Québec.

Cette journée-là, les enseignants débrayaient de 0h01 à 9h00 puis devaient reprendre leur prestation normale de travail pour le reste de la journée.

Comme l’organisation de la journée d’école devenait alors trop compliquée pour le transport scolaire, les services de garde et les parents, les commissions et centres de services scolaires concernés avaient décidé de basculer en enseignement à distance.

Les syndicats de la FSE avaient alors déposé plusieurs griefs, alléguant des contraventions à la convention collective, puisque leurs conditions de travail avaient été unilatéralement modifiées.

Et le Tribunal d’arbitrage a bel et bien «déclaré illégales les décisions contestées» des autorités scolaires, «ce qui les rend conséquemment nulles et sans effet».

Du même souffle pourtant, il a jugé que les centres de services scolaires pouvaient opter pour l’enseignement à distance, puisque la Loi sur l’instruction publique ne l’interdit pas.

Le problème semble venir du manque de consultation des autorités scolaires avant de prendre ces décisions.

«En ne se conformant pas à l’obligation de consultation qui y est associée avant d’exiger de procéder ainsi, les centres et les commissions scolaires ont donc contrevenu à une condition de travail de nature à invalider cette décision au strict plan juridique», écrit l’arbitre Jean-Guy Ménard.