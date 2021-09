Enseignement en temps de pandémie: charge de travail accrue… mais du positif aussi

MONTRÉAL — Sans surprise, les enseignants sont «fatigués émotionnellement» de leur année d’enseignement en temps de pandémie, pendant laquelle ils ont travaillé davantage qu’en temps normal.

Mais tout n’est pas sombre, puisque la pandémie leur a permis d’innover, de trouver de nouvelles façons d’enseigner, d’être plus résilients.

Voilà quelques constatations qui ressortent d’une enquête réalisée par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Plus de 2400 enseignants ont participé à l’enquête, au primaire, au secondaire et à la formation des adultes.

Ainsi, 91 % d’entre eux estiment avoir travaillé davantage pendant cette période que durant une année normale.

Leurs principaux défis ont été de motiver les élèves pour l’enseignement à distance et de faire le suivi des élèves à distance.

Malgré tout, le chercheur principal, Maurice Tardif, fait remarquer «la résilience des enseignants» puisque, malgré le contexte inédit dans lequel ils ont dû travailler, parfois à distance, parfois en personne, ils ont su adapter leurs cours en ligne, innover et trouver de nouvelles façons d’interagir avec leurs élèves.

De son côté, la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement de la CSQ, Josée Scalabrini, espère que le ministère de l’Éducation tirera des leçons de cette enquête, notamment pour réduire les tâches administratives des enseignants, éclaircir les balises dans lesquelles ils doivent encore travailler, tout en respectant l’autonomie professionnelle des enseignants.