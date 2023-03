Enseignement supérieur: une journée pour mieux comprendre l’intelligence artificielle

QUÉBEC — Le ministère de l’Enseignement supérieur se penchera sur l’utilisation des outils issus de l’intelligence artificielle.

La ministre Pascale Déry annonce lundi qu’une journée réunissant les acteurs de l’enseignement supérieur se tiendra le 15 mai pour discuter de cette question.

Dans un communiqué, elle indique que l’arrivée d’outils issus de l’intelligence artificielle, tels que les agents conversationnels, a un impact potentiel sur l’activité académique.

L’objectif de cette «Journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur: impacts, enjeux et perspectives» est d’obtenir un portrait global de la situation actuelle et à venir.

«L’arrivée d’applications comme ChatGPT bouscule et soulève de nombreuses interrogations. Nous assisterons de plus en plus à l’émergence de ce type de technologie dans le paysage académique et nous devons faire preuve de vigilance», indique Mme Déry.

Des experts seront également invités pour démystifier ce type d’outils, est-il précisé.

Le ministère aura d’ailleurs recours lors de l’événement à l’expertise d’IVADO, l’Institut de valorisation des données, un centre interuniversitaire de recherche de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal.