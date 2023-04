Ensemble Montréal réclame une enquête sur l’incendie du Vieux-Montréal

MONTRÉAL — L’opposition officielle de Montréal réclame une enquête publique du coroner pour faire la lumière sur les circonstances de l’incendie survenu le 16 mars dernier dans un immeuble patrimonial de la Place d’Youville et ayant coûté la vie à sept personnes.

Ensemble Montréal joint ainsi sa voix à celle des trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale, qui avaient réclamé une telle enquête il y a de cela quelques jours.

Actuellement, l’enquête menée par la coroner Géhane Kamel est de nature privée. Or, devant l’ampleur du drame, les entretiens et les conclusions du médecin légiste devraient être publics, soutient le parti.

«Une enquête publique permettra de faire la lumière sur les circonstances de ce drame qui endeuille tous les Montréalais.es, de comprendre l’enchaînement des événements qui ont mené à une telle tragédie», peut-on lire dans une lettre du chef Aref Salem envoyée lundi à la coroner en chef Pascale Descary, à son adjoint Luc Malouin et au ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Le parti d’opposition municipal demande également que le Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal se penche sur le dossier, notamment en ce qui a trait au «processus de délivrance de permis de transformation qui auraient été octroyés malgré la non-conformité des plans d’architecture ainsi que sur les inspections des immeubles construits avant 1940 dans l’arrondissement de Ville-Marie».

«C’est troublant parce que des immeubles qui comptent des résidents et des sous-locataires ont reçu des permis de transformation alors que les plans d’architecture démontraient que les chambres du sous-sol n’avaient pas de fenêtre», souligne Abdelhaq Sari, porte-parole du parti en matière de sécurité publique.

«On veut que la lumière soit faite parce qu’on ne sait pas actuellement si on parle juste de ces cas-là [dans pareille situation] ou si ce n’est que la pointe de l’iceberg d’un problème beaucoup plus important», renchérit le conseiller municipal de Montréal-Nord.

«Ça fait plus d’une semaine que nous demandons des explications et ça fait une semaine que l’arrondissement et l’administration s’enterrent dans un mutisme. Ça prend une personne rigoureuse et objective pour faire la lumière sur cette situation troublante et consternante. Cette personne, c’est la Vérificatrice générale», a insisté M. Sari, qui souhaite que cette dernière partage ses conclusions dans le cadre d’une séance plénière.

Une motion réclamant les enquêtes sera déposée lors de la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 17 avril prochain.

Le 31 mars dernier, le Bureau du coroner du Québec avait jugé prématurée la tenue d’une enquête publique sur le sinistre.

Dans l’attente des conclusions

De son côté, le cabinet de la mairesse Valérie Plante et du comité exécutif de la Ville de Montréal a indiqué dans un courriel qu’il se «fiera à l’expertise de la coroner pour déterminer la nécessité d’une enquête publique plus large».

Le Service de police de la Ville de Montréal poursuit également son enquête visant à cerner une ou plusieurs causes de l’incendie.

Entre-temps, «la Ville est déjà en action pour assurer la sécurité de la population et plusieurs initiatives sont en préparation, dont des interventions ciblées avec nos partenaires, un resserrement imminent des règles obligeant les propriétaires à entretenir leurs bâtiments vacants, ainsi que notre certification de propriétaire responsable», a-t-on fait savoir.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.