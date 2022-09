Entente de principe entérinée à l’Autorité des marchés financiers

MONTRÉAL — Les quelque 180 techniciens et employés de soutien à l’emploi de l’Autorité des marchés financiers viennent d’entériner l’entente de principe qui était intervenue avec leur employeur quant au renouvellement de leur convention collective.

C’est à 91 % qu’ils ont approuvé cette entente, a fait savoir mercredi le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

Ces salariés travaillent en soutien aux enquêteurs et avocats de l’Autorité des marchés financiers. Ils prennent note des plaintes et des dénonciations, par exemple, et s’occupent du travail administratif.

À la fin du mois de mai, ils s’étaient dotés d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève illimitée.