Entente libéraux-NPD: Singh ne renoncera pas à sa «bouée de sauvetage», dit Blanchet

OTTAWA — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a du mal à croire en un scénario où le Nouveau Parti démocratique (NPD) renoncerait à son entente avec les libéraux et croit qu’il s’y accrochera coûte que coûte, comme à une «bouée de sauvetage» en plein naufrage du Titanic.

«Cette entente-là est illégitime sur le fond, ne correspond pas à la volonté des électeurs, mais elle est la bouée de sauvetage du NPD, alors j’ai beaucoup de mal à imaginer le NPD qui tomberait en bas du Titanic (et) dirait »Non, non, non! Je ne veux pas de bouée de sauvetage! »», a imagé lundi M. Blanchet en mêlée de presse.

Pour sa métaphore, il a utilisé la célèbre référence cinématographique et historique du naufrage du Titanic après qu’il eut frappé un iceberg.

Le chef bloquiste était appelé à réagir à l’adoption unanime, par des délégués néo-démocrates, d’une résolution évoquant un possible retrait des néo-démocrates de l’accord de soutien et de confiance les liant aux libéraux.

Le libellé de la résolution précise qu’elle n’est pas contraignante pour le caucus du NPD, mais le député et porte-parole en matière de santé du parti, Don Davies, a affirmé que les troupes de Jagmeet Singh étaient «unanimement» en faveur d’un tel retrait.

Selon le texte adopté durant le congrès du NPD, au courant du week-end, les délégués soutiennent que le déchirement de l’entente surviendra dans le scénario où le projet de loi que les libéraux ont promis de déposer d’ici à la fin de l’année sur l’assurance médicaments ne «s’engage (pas) clairement envers un programme (…) universel, complet et entièrement public».

Questionné à savoir s’il prenait avec un grain de sel la menace néo-démocrate, M. Blanchet a répondu qu’il «pense que ça va grogner sérieusement si l’assurance (médicaments) n’est pas dans le prochain budget des libéraux».

«Les libéraux vont prendre la décision à ce sujet-là», a-t-il dit.

Même là, M. Blanchet doute fortement que les libéraux aient une quelconque envie d’abandonner l’accord avec le NPD. «J’ai l’impression qu’ils vont essayer de trouver des terrains d’entente encore longtemps parce qu’aucun des deux ne se porte singulièrement bien dans les intentions de vote», a-t-il soutenu.

L’entente de soutien et de confiance du NPD avec les libéraux est conçue pour assurer que ceux-ci, en situation de gouvernement minoritaire, puissent rester au pouvoir jusqu’en 2025.

En échange, les libéraux promettent d’accomplir une série de choses, comme le lancement d’un programme d’assurance médicaments.