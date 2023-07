Entente pour le renouvellement de la convention de 5000 travailleurs de Parcs Canada

MONTRÉAL — Parcs Canada et le syndicat qui représente 5000 de ses employés ont conclu une entente quant au renouvellement de la convention collective.

L’entente est intervenue après une semaine de médiation, a précisé l’Alliance de la fonction publique du Canada, le grand syndicat pancanadien qui représente ces 5000 travailleurs.

L’AFPC juge que cette entente «permet de rattraper le retard salarial et d’améliorer la sécurité d’emploi» de ses membres.

Entre autres, une clause prévoit qu’en cas de mises à pied, le gouvernement devra privilégier le maintien en poste des membres de l’Alliance plutôt que de renouveler un contrat de sous-traitance, précise l’AFPC.

De façon générale, dans la fonction publique fédérale, l’AFPC a obtenu des augmentations de 12,6 % sur quatre ans, de 2021 à 2025.

«Parcs Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada ont travaillé de concert à la table de négociation afin de parvenir à une entente de principe qui est à la fois juste et équitable pour les employés, et raisonnable pour les Canadiens. L’entente répond aux grandes priorités mises en avant par les deux parties et offre la parité avec les ententes négociées au sein de l’administration publique centrale», a indiqué de son côté l’employeur.