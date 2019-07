Entente principe entre la Sépaq et ses syndiqués: la grève suspendue

MONTRÉAL — Une entente principe est intervenue au cours des dernières heures à la table de négociation entre la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et ses employés syndiqués au SFPQ.

C’est ce qu’ont annoncé les deux parties par voie de communiqué, tôt samedi matin, dont le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui représente quelque 2 500 employés de la Sépaq.

Dans le communiqué du syndicat, il est précisé que cette entente a reçu l’aval du conseil de négociation. L’acception de l’entente de principe suspend ainsi les avis de grèves pour les 23 parcs nationaux, le Gîte du Mont-Albert et la Station touristique Duchesnay, et ce, pendant toute la durée des vacances de la construction, soit pour les deux prochaines semaines.

L’entente de principe met également fin aux grèves qui ont commencées plus tôt cette semaine dans six établissements de la Sépaq

La nouvelle entente sera soumise aux syndiqués de la Sépaq au cours des prochaines semaines dans le cadre d’une tournée d’assemblées. D’ici là, aucune information sur la teneur de l’entente ne sera divulguée avant que les quelque 2 500 employés syndiqués du réseau de la Sépaq ne se soient prononcés.

Dans la déclaration écrite, le président général du SFPQ, Christian Daigle, se dit «très heureux du dénouement positif de cette négociation pour les parties, ainsi que pour les vacanciers québécois qui pourront profiter des installations de la Sépaq».

Du côté de la partie patronale, le gouvernement du Québec s’est aussi réjoui du résultat positif des échanges qui ont eu lieu entre les deux parties. Dans un communiqué, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a notamment remercié «les équipes de négociation et le conciliateur pour le travail effectué».

Des propos repris par son collègue ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, qui ajoute que la signature de cette entente de principe permettra aux Québécoises et Québécois et aux touristes présents un peu partout au Québec de profiter des splendeurs offertes à travers le réseau de la Sépaq».

La question salariale était au cœur du litige.

Les syndiqués réclamaient une structure salariale unique à tous les employés ainsi que des augmentations de salaire qui respectent la hausse annuelle du coût de la vie. Ils demandaient également un certain rattrapage pour compenser les pertes des années antérieures.

Avant cette entente de principe, une première phase de la grève annoncée avait été mise en branle mercredi avec 300 employés qui ont débrayé dans les établissements du Manoir Morency et du Parc des Chutes-Montmorency, du siège social de la SÉPAQ à Québec, du Camping des Voltigeurs à Drummondville, du Centre touristique du Lac-Kénogami et du Centre touristique du Lac-Simon.

Une grève générale devait suivre ce samedi, ce qui coïncidait avec le début de la période des vacances de la construction au Québec qui s’étend jusqu’à 3 août. L’entente de principe suspend toutefois la grève, ce qui est une bonne nouvelle pour les vacanciers qui verront ainsi leur réservation être respectée.