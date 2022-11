Entre 10 et 20 cm de neige sont tombés mercredi dans les régions du Québec

MONTRÉAL — Entre 10 et 20 centimètres de neige sont tombés au Québec, selon les régions, mercredi lors de la première bordée de neige de la saison hivernale qui a déferlé sur la province.

Dans un sommaire météorologique préliminaire publié mercredi soir, Environnement Canada a indiqué que 11 cm de neige avaient été mesurés à l’Aéroport de Montréal, tandis que Laval a été recouvert de 17 cm.

Du côté de Québec, les précipitations ont atteint 15 cm.

Les quantités de neige ont été un peu plus abondantes en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, alors qu’elles ont atteint 20 cm à Trois-Rivières et à Drummondville, ainsi que 22 cm à Victoriaville.

Joliette, dans Lanaudière, a quant à elle reçu 23 cm de neige.

Cette première bordée de neige de la saison a perturbé l’heure de pointe matinale, mercredi, notamment en raison de nombreuses sorties de route.

À Grenville-sur-la-Rouge, l’autoroute 50 a été fermée dans les deux directions, entre le chemin Kilmar et le chemin Scotch, pendant plus d’une heure.

Environnement Canada avait indiqué que cette bordée de neige était due au passage d’un système en provenance du Texas.

L’agence fédérale prévoyait encore de la faible neige pour jeudi et vendredi dans la grande région de Montréal, mais pas d’accumulations aussi importantes que mercredi.

Dans l’est du Québec, des avertissements de tempête hivernale sont toujours en vigueur jeudi, puisque des quantités de neige pouvant atteindre 15 cm par endroits sont toujours attendues.