Entrée en vigueur de dispositions en santé-sécurité dans la construction: manif mardi

MONTRÉAL — Des travailleurs de la construction et même d’autres secteurs d’activité manifesteront devant les bureaux de la CNESST, mardi à Montréal, pour s’assurer qu’il n’y ait pas de report des futures dispositions en santé-sécurité au travail qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier.

Ces dispositions, contenues dans la réforme en santé-sécurité qu’avait fait adopter le ministre du Travail, Jean Boulet, il y a un peu plus d’un an, prévoient notamment la désignation de représentants en santé et en sécurité dans les chantiers de construction. Leur nombre varie selon la taille du chantier.

Or, des associations patronales de la construction se sont plaintes de l’échéancier, du temps pour s’y préparer et de la formation. Elles ont demandé une «transition plus facile vers le nouveau régime».

Les cinq grandes organisations syndicales de la construction organisent donc une manifestation, mardi, pour inviter la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) à «ne pas céder à la pression patronale» en reportant l’application des dispositions en santé-sécurité dans la construction.

«Ça fait 40 ans qu’on est prêt», a lancé en entrevue Simon Lévesque, responsable en santé et en sécurité à la FTQ-Construction. Les travailleurs de la construction seront mieux protégés par la présence de ces représentants en santé-sécurité. C’est un mécanisme qui a fait ses preuves dans les mines, par exemple, souligne M. Lévesque.