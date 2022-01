Entrepôt de homards saccagé: autres accusations, mais accord possible pour certains

HALIFAX — Les procureurs ont ajouté des chefs d’accusation contre 25 personnes accusées d’être entrées sans autorisation et d’avoir saccagé un vivier de homards au centre d’un différend concernant une pêche autochtone autoréglementée en Nouvelle-Écosse.

Le procureur Robert Kennedy a toutefois déclaré mardi dans une entrevue que la Couronne était disposée à discuter de «résolutions» pour «au moins certains» des accusés, ce qui éviterait d’autres procédures judiciaires.

En janvier 2021, la GRC a annoncé que 23 personnes faisaient face à une accusation d’introduction par effraction, et que huit d’entre elles étaient également accusées de méfait, pour leur rôle dans l’incident du 14 octobre 2020 à l’établissement de Middle West Pubnico, en Nouvelle-Écosse.

M. Kennedy a déclaré mardi qu’un total de 25 personnes faisaient face à des accusations et qu’en novembre, le bureau des poursuites spéciales avait recommandé d’ajouter les accusations de prise de possession par la force et de rassemblement illégal contre tous les accusés. Il a indiqué que lors d’une audience le 17 décembre à la cour provinciale de Yarmouth, les procédures impliquant les 25 accusés ont été reportées au 21 janvier, tandis que les pourparlers entre la Couronne et les avocats de la défense se poursuivent.

Le saccage de la réserve de homard a fait les manchettes au pays, et elle figurait également parmi les cas cités dans une plainte déposée par la nation Sipekne’katik auprès du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. La Première Nation a allégué des «actes de violence raciste contre les Mi’kmaq».

Au cours des dernières années, les pêcheurs de Premières Nations ont tenté de mener une pêche au homard autoréglementée dans la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les installations de Pubnico entreposaient du homard pêché en dehors de la saison de pêche réglementée par le gouvernement fédéral par des membres de cette Première Nation. Des photos montraient des homards éparpillés dans l’entrepôt après la confrontation du 14 octobre.

La police a également allégué que certains des quelque 200 pêcheurs allochtones et leurs partisans présents cette nuit-là avaient endommagé le bâtiment après y être entrés illégalement.

Lors d’un incident distinct, un incendie qui s’est déclaré le 16 octobre a détruit la réserve de homard. Des accusations d’incendie criminel ont été portées contre Brendon Douglas James Porter d’East Pubnico, et Sean Roy Messenger, du comté de Shelburne, relativement à cet incendie.

M. Kennedy a déclaré mardi que des ententes n’étaient pas envisagées à ce moment pour les cas liés à l’incendie criminel.

Le procureur a toutefois déclaré que lui et son collègue Brian Cox «étudiaient la possibilité d’une résolution avec l’avocat de la défense pour au moins certaines de ces questions».

Phil Star, l’avocat de la défense de quatre des accusés, a déclaré mercredi dans une entrevue qu’il participait à des discussions avec le parquet concernant trois de ses clients. Il a déclaré que même si les pourparlers n’en sont qu’à leurs débuts, il pense que la justice réparatrice peut être appropriée pour les personnes accusées d’introduction par effraction, de prise de possession par la force et de rassemblement illégal.

La justice réparatrice en Nouvelle-Écosse permet à l’accusé d’éviter un casier judiciaire et elle permet aux personnes touchées par des actions criminelles d’avoir la possibilité de travailler avec les responsables.