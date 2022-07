Entrepôt Sobeys Boucherville: convention rouverte avant l’échéance et renouvelée

La convention collective des 380 travailleurs de l’entrepôt Sobeys à Boucherville, qui avait été rouverte avant son échéance, vient d’être prolongée.

Ce phénomène de la réouverture des conventions collectives avant l’échéance prévue est de plus en plus fréquent, à cause du contexte de rareté de main-d’oeuvre et des difficultés de recrutement. Les employeurs veulent ainsi garder leurs employés et des syndicats y trouvent aussi leur compte. Le tout se fait sans conflit de travail.

Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ, qui représente ces travailleurs, indique que les employés au sommet de leur échelle, qui devaient recevoir une augmentation de 1 % en 2022, en recevront plutôt une de 6 %. Pour les années 2023 à 2026, les augmentations seront de 3 %, 3 %, 2,5 % et 2 %.

Le nouveau contrat de travail prévoit aussi une augmentation des taux à l’embauche variant entre 22 $ l’heure et 26,46 $ selon la classification.

De même, la prime de soir passe de 0,90 $ à 1,25 $ l’heure et la prime de nuit de 1 $ à 1,50 $ l’heure.