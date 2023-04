Entreprise manufacturière à Granby: augmentation de 12 % dès la 1ère année

MONTRÉAL — Des syndiqués des Métallos qui travaillent dans une entreprise manufacturière de Granby viennent de ratifier leur nouvelle convention collective, qui leur accorde 12 % d’augmentation dès la première année du contrat de travail.

Ils sont une centaine à travailler pour l’entreprise Industries Granby, qui fabrique des réservoirs pour l’huile.

Le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, souligne que l’augmentation de 12 % dès la première année sera appliquée sur un salaire moyen de 25 $ l’heure.

Pour la deuxième année du contrat de travail, l’augmentation de salaire variera en fonction de l’inflation, soit d’au moins 3,5 % pouvant atteindre 5 %. Il en sera de même pour la troisième année de la convention collective.

Le contrat prévoit également une augmentation des primes de soir et de nuit, ainsi que des améliorations aux vacances.

«Après un contrat de six ans, nos membres souhaitaient un certain bond salarial et une protection contre l’inflation. C’est ce que nous avons réussi à négocier en faisant preuve de solidarité et en se donnant un bon mandat de grève, qu’on n’a finalement pas eu besoin d’utiliser, puisque les négociations ont débloqué. Nous sommes très heureux du résultat», a commenté la présidente de l’unité syndicale, Vanessa Gariépy.

La Presse Canadienne a tenté de joindre l’employeur lundi, mais ses bureaux étaient fermés pour le congé de Pâques.