Environ 1000 mises à pied chez Via Rail à cause de la pandémie de COVID-19

MONTRÉAL — La baisse de la demande découlant de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID-19 contraint Via Rail à effectuer 1000 mises à pied au sein de son personnel syndiqué à travers le pays.

En procédant à l’annonce, mercredi après-midi, la société de la Couronne a indiqué que les employés touchés allaient recevoir un avis et que les départs entreront en vigueur le 24 juillet. Ils seront rappelés «dès que la demande le permet».

La ventilation des mises à pied selon les différentes régions n’était pas disponible dans l’immédiat. Des employés affectés aux billetteries et des agents de bord seraient concernés.

«Malheureusement, comme nous ne prévoyons pas observer, dans un futur immédiat, un achalandage similaire à celui avant la pandémie, nous avons dû prendre des décisions difficiles pour faire face à la situation», a souligné la présidente et chef de la direction de Via Rail, Cynthia Garneau, dans un communiqué.

Selon son plus récent rapport annuel, Via Rail comptait 3234 employés actifs à la fin du mois de décembre. En 2019, plus de cinq millions de passagers étaient montés à bord de ses trains, ce qui représentait une hausse de 5,5 % de l’achalandage.

Avant la pandémie de COVID-19, la société avait également vu ses activités être grandement perturbées par les blocus ferroviaires qui étaient survenus à travers le pays en appui à un groupe de manifestants opposés à un projet de gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique.

«L’année courante a été remplie de défis sans précédent», a fait valoir Mme Garneau.

Malgré les «développements récents positifs» entourant la reprise de son service, Via Rail a fait valoir que «plusieurs routes sont toujours suspendues».

Le siège social de la société se trouve à Montréal. La métropole abrite également l’un des quatre centres de maintenance de Via Rail. Les autres se trouvent à Toronto, Winnipeg et Vancouver.