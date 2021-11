Environ 35 000 personnes ont manifesté contre le durcissement des mesures sanitaires

BRUXELLES — Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles pour protester contre les nouvelles restrictions sanitaires imposées par le gouvernement.

Selon les estimations de la police, la plupart des 35 000 personnes présentes au rassemblement étaient déjà rentrées chez elles lorsque la manifestation a dégénéré en violences. Plusieurs centaines de personnes ont commencé à s’en prendre aux policiers, à casser des voitures et à mettre le feu à des poubelles. La police a répondu par des gaz lacrymogènes et des canons à eau et a tenté de rétablir l’ordre alors que le crépuscule s’installait dans la capitale belge.

Trois policiers et un manifestant ont été blessés lors des affrontements, quarante-deux ont été placés en détention et deux ont été arrêtés et inculpés dans la vague de violence qui a suivi la marche.

Les manifestants étaient venus protester contre les mesures fermes du gouvernement en matière de vaccination et contre toute tentative de rendre obligatoire le vaccin.

Aux cris de «Liberté ! Liberté ! Liberté !» et en chantant la chanson antifasciste «Bella Ciao», les manifestants se sont alignés derrière une énorme bannière disant «Ensemble pour la liberté» et ont marché jusqu’au siège de l’Union européenne. Au milieu de la foule, les pancartes allaient des insignes d’extrême droite aux drapeaux arc-en-ciel de la communauté LGBTQ2+.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué la semaine dernière que l’Europe était devenue le point chaud de la pandémie, la seule région au monde où les décès liés au coronavirus sont en hausse. La vague automnale d’infections submerge les hôpitaux de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, dont l’Ukraine, la Russie, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie.

Au cours des derniers jours, de nombreuses marches anti-vaccination ont eu lieu dans les pays européens, les gouvernements ayant renforcé leurs mesures les uns après les autres. La police néerlandaise a arrêté plus de 30 personnes lors de troubles à La Haye et dans d’autres villes des Pays-Bas samedi, après des violences bien plus graves la nuit de vendredi.

Lundi dernier, l’Autriche a décrété un confinement national de dix jours pour tout le monde, après avoir d’abord imposé un confinement aux personnes non vaccinées. Les marchés de Noël de Vienne étaient bondés dimanche, les habitants et les touristes profitant de l’esprit des fêtes avant que les magasins et les kiosques de nourriture ne soient obligés de fermer.