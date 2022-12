Environ 6000 clients d’Hydro sont privés d’électricité, une semaine après la tempête

MONTRÉAL — Le nombre de clients d’Hydro-Québec qui étaient privés d’électricité a chuté de plus de 5000, jeudi, mais le service public admet qu’il ne sait pas à quel moment 6000 autres clients résidentiels seront reconnectés au réseau.

Vers la fin de l’après-midi, jeudi, environ 6000 clients étaient toujours sans électricité depuis les tempêtes de la semaine dernière, contre plus de 11 000 plus tôt dans la journée.

La porte-parole, Lynn St-Laurent, a déclaré que même si Hydro-Québec aimerait préciser aux clients à quel moment leur électricité reviendra, il est difficile de faire une estimation, car la plupart de ceux qui sont toujours sans électricité se trouvent dans des régions éloignées et nécessitent des réparations complexes.

Mme St-Laurent a indiqué que la société d’État espérait en faire le plus possible jeudi, mais que le travail devra se poursuivre encore vendredi. Elle ne pouvait prédire si tous les clients seraient rebranchés samedi.

Environ 1300 travailleurs d’Hydro-Québec étaient sur le terrain, a-t-elle déclaré, ajoutant que 97 % des clients qui avaient perdu de l’électricité pendant la tempête de Noël ont maintenant été rebranchés au réseau.

Les régions des Laurentides et de Québec étaient les plus touchées jeudi, avec près de 1700 clients privés d’électricité dans chacune de ces régions. Dans l’Outaouais, où environ 1500 clients n’avaient pas d’électricité en début de journée jeudi, il ne restait plus que 63 clients à rebrancher quelques heures plus tard.

Mme St-Laurent explique que dans bien des cas, des arbres entiers sont tombés sur les fils, ce qui nécessite des réparations plus longues, à des endroits où il y a moins de clients. Une fois ce travail long et ardu complété, c’est un petit nombre de clients qui sont reconnectés, explique la porte-parole.

Dans certains cas, les travailleurs se déplacent en motoneige ou à pied, même en raquettes, en transportant leur équipement, a-t-elle précisé.

La «tempête de Noël», qui a apporté du vent, de la pluie verglaçante et de la neige, a frappé le Québec le 23 décembre; à son apogée, ce «cocktail météo» a privé d’électricité plus de 350 000 clients d’Hydro-Québec. Les pannes plus longues ont soulevé des inquiétudes quant à la fragilité du réseau et au fait que le Québec n’est pas prêt à abandonner les combustibles fossiles.

Un rapport de la vérificatrice générale, publié en décembre, a révélé que le service d’Hydro-Québec est devenu moins fiable et que la société d’État n’est pas entièrement équipée pour relever les défis associés à un réseau vieillissant.

Mme St-Laurent a déclaré que le service public disposait d’un plan d’adaptation au changement climatique pour répondre aux tempêtes de plus en plus violentes, notamment pour renforcer les lignes de transmission et remplacer les poteaux en bois par des poteaux composites plus solides.

Hydro-Québec, a-t-elle ajouté, prévoit de faire passer son budget d’élagage à environ 126 millions $ par année d’ici 2024, contre environ 60 millions $ en 2018.