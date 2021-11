OTTAWA — Statistique Canada indique qu’environ 84 % des questionnaires du recensement de 2021 ont été remplis en ligne.

L’agence fédérale a en fait dépassé son objectif de 80 % des questionnaires de recensement remplis en ligne — une option qui était offerte pour la première fois cette année dans toutes les régions du pays.

Un nombre élevé de réponses en ligne facilite la tâche des analystes de Statistique Canada, indique l’agence. Cette méthode est aussi plus sécuritaire pour les fonctionnaires, qui auront moins de réponses papier à saisir manuellement au centre de traitement de la région d’Ottawa.

Le taux de réponse national au recensement a été par ailleurs de 98 %, tandis que le taux de réponse au questionnaire détaillé a atteint environ 97 % — deux taux en très légère baisse par rapport au dernier cycle de recensement, en 2016.

Statistique Canada prévoit que la première des sept publications majeures aura lieu en février: elle détaillera les données sur la population et le logement.

Le recensement, qui a lieu tous les cinq ans, offre un instantané détaillé du Canada et des Canadiens, et constitue une véritable mine d’informations sur l’évolution du pays et de ses habitants. Pour les décideurs, le recensement fournit une base de données probantes pour prendre des décisions locales d’importance, comme le quartier où construire une nouvelle école. Ces données permettent aussi au gouvernement fédéral de déterminer les paiements de transfert aux provinces et territoires pour les systèmes de santé.

Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora, indique aussi dans un communiqué que les informations du recensement de 2021 seront particulièrement cruciales cette fois-ci pour évaluer l’impact de la pandémie de COVID-19.