Environnement Canada émet une veille d’orages violents pour jeudi au Québec

MONTRÉAL — Environnement Canada a émis jeudi matin une veille d’orages violents qui pourraient s’abattre en après-midi ou en soirée sur plusieurs secteurs du sud et du centre du Québec.

L’agence fédérale précise que les conditions seront favorables à la formation d’orages dangereux pouvant produire des rafales de vent très fortes et de la pluie torrentielle.

Les régions visées par la veille météorologique sont celles de Montréal et de ses banlieues nord et sud, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe et Mont-Laurier dans les Laurentides, Maniwaki en Outaouais, de même que celles de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Joliette, Shawinigan, Trois-Rivières et Victoriaville

Environnement Canada prévient que des rafales de la force qui est prévue peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres, emporter de gros véhicules hors de la route et surprendre les plaisanciers. De tels orages violents peuvent produire des tornades.

De plus, des pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Par exemple, dans la région de Montréal, 20 millimètres de pluie pourraient tomber en peu de temps en fin de journée ou en début de soirée.