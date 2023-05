Environnement Canada ouvre une enquête sur les rejets d’eaux usées de Kearl

EDMONTON — Environnement Canada a ouvert une enquête pour déterminer si la compagnie pétrolière Impériale a enfreint les lois fédérales avec deux rejets de résidus de sa mine de sables bitumineux Kearl dans le nord de l’Alberta.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que cette décision intervient après des semaines d’échantillonnage et d’analyse de l’eau à proximité du site, où des bassins de résidus se sont infiltrés dans les eaux souterraines et où 5,3 millions de litres d’eaux usées ont débordé d’un bassin de confinement.

«La décision de passer d’une inspection à une enquête complète signifie que le dossier a atteint un stade où les agents détermineront si des accusations sont justifiées, a déclaré le ministre Guilbeault. Cela signifie que le processus est en cours pour demander des comptes à l’entreprise.»

L’Impériale a déclaré qu’elle coopérerait avec les enquêteurs.

«Nous avons fourni des informations sur la situation à Kearl et avons accueilli des responsables de la réglementation pour des visites et des tests sur notre site», a déclaré la porte-parole Lisa Schmidt dans un courriel.

En mai 2022, les travailleurs de l’Impériale ont découvert ce qu’ils ont d’abord appelé de l’eau décolorée s’écoulant de l’un des bassins de résidus de la mine. La substance s’est avérée plus tard être de l’eau souterraine mélangée à des résidus miniers.

Un autre déversement en février a envoyé 5,3 millions de litres d’eau de surface contaminée débordant d’un bassin de confinement.

Environnement Canada a confirmé la présence d’hydrocarbures et d’acides naphténiques dans un petit lac poissonneux situé presque entièrement à l’intérieur de la concession de l’Impériale. Les inspecteurs fédéraux ont déjà déclaré qu’ils pensaient que les eaux souterraines et les eaux de surface contaminées par les résidus étaient dangereuses pour la faune.

Au moment où le premier rejet a été découvert, l’Impériale et l’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (AER) n’ont pas tenu les Premières Nations et les gouvernements responsables de la région informés, même après avoir réalisé que les infiltrations contenaient des résidus. Cette omission a provoqué une indignation généralisée qui a abouti à trois enquêtes distinctes – une par la commissaire à l’information de l’Alberta, une par le comité de l’environnement de la Chambre des communes et un examen par un consultant tiers commandé par le conseil de l’organisme de réglementation.

Elle a également amené M. Guilbeault à proposer un groupe de travail sur la notification et le suivi. Ce groupe, actuellement en formation, pourrait inclure l’industrie, l’Alberta, Ottawa, les Territoires du Nord-Ouest et les Premières Nations de la région. Les détails font l’objet de discussions, mais devront probablement attendre après les élections albertaines du 29 mai pour être confirmés.

Cependant, une porte-parole du bureau de M. Guilbeault a déclaré que le groupe aurait probablement deux rôles : veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées tôt et souvent en cas de nouvelle fuite et surveiller les effets et le nettoyage d’un tel événement.

Il sera distinct du programme de surveillance des sables bitumineux de l’Alberta, qui vise à suivre les changements à long terme dans l’environnement local.

Les Premières Nations ont demandé à cet organisme d’entreprendre une évaluation des risques de tous les bassins de résidus dans la région des sables bitumineux, qui contiennent plus de 1400 milliards de litres d’eaux usées toxiques.

«Nous devons étudier le risque des bassins de résidus et le risque pour la santé humaine afin de mieux comprendre la gravité du problème», a déclaré M. Guilbeault.

Greg McLean, un député conservateur de Calgary et membre du comité de l’environnement de la Chambre, a qualifié le retard dans les communications de «défaillance qui doit être corrigée».

M. McLean a déclaré aux journalistes après la période des questions que l’enjeu soulevait des questions sur l’organisme de réglementation en Alberta.

«Il y a clairement des choses qui ne vont pas avec cet organisme de réglementation et cela le montre au centuple… Dans le monde réel, il y a une responsabilité pour les choses qui ne sont pas faites correctement.»

Un pas dans la bonne direction

Heather McPherson, députée néo-démocrate d’Edmonton, également membre du comité de l’environnement, a salué la tenue d’une enquête.

«Après des semaines de pression de la part du NPD, une enquête est un pas dans la bonne direction pour tenir Imperial Oil responsable», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le ministre de l’Environnement des Territoires du Nord-Ouest — en aval des sables bitumineux — est d’accord avec le groupe de travail proposé.

«Nous sommes impatients d’agir pour respecter ces engagements, car les accords de gestion des eaux transfrontalières ne fonctionnent que si toutes les parties s’engagent à partager l’information», a déclaré Shane Thompson dans un communiqué.

Mme Schmidt a déclaré que l’Impériale a installé un système d’aspiration pour collecter les eaux souterraines peu profondes près de l’étang. L’entreprise a également installé une série de pompes et de tranchées pour suivre le panache et l’empêcher de se propager.

«Les tests d’eau ont indiqué que l’eau potable est sûre, a écrit Mme Schmidt. Il n’y a toujours aucune indication d’impact sur la faune ou les populations de poissons.»