Environnement Canada prévoit une vague de chaleur dans certaines parties de la C.-B.

Les résidents de la Colombie-Britannique sont avertis de ce qu’Environnement Canada appelle une vague de chaleur «de courte durée» avec des températures maximales dépassant les 30 degrés Celsius en journée dans plusieurs régions, de l’est de l’île de Vancouver jusque dans la région du sud de l’intérieur.

L’agence météorologique a publié une série d’avertissements de chaleur, indiquant qu’une forte hausse de pression s’installera mercredi et durera au moins jusqu’à jeudi.

Selon l’agence, des températures de 29 à 35 degrés à l’intérieur des terres et de 27 degrés près de l’eau sont attendues dans la région métropolitaine de Vancouver, à Howe Sound, dans la vallée du Fraser, sur la côte est de l’île de Vancouver et sur la Sunshine Coast.

Les prévisions pour le canyon du Fraser, le South Thompson et le centre de l’Okanagan montrent que les résidents des communautés telles que Lytton, Lillooet, Kelowna et Penticton peuvent s’attendre à des températures de 35 à 40 degrés Celsius en journée.

Les avertissements de chaleur couvrent également les sections intérieures de la côte nord, y compris Terrace et Kitimat, où les températures maximales sont fixées à près de 30 degrés.

Un temps instable et des températures potentiellement plus fraîches sont attendus vendredi.

Environnement Canada indique que le moment de la journée le plus chaud sera de la fin de l’après-midi au début de la soirée, et exhorte les gens à surveiller les symptômes de la chaleur, tels que les étourdissements, les nausées, la respiration rapide et la soif extrême.