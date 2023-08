Environnement Canada s’attend à de la pluie forte dans les Maritimes cette semaine

FREDERICTON — Environnement Canada a publié lundi un bulletin météorologique spécial pour une grande partie du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, alors que de fortes pluies sont attendues au cours de la semaine.

L’agence fédérale explique dans son avis qu’une dépression qui se trouve actuellement dans le secteur des Grands Lacs se déplacera vers l’est pour atteindre les Maritimes mardi soir.

Le système amènera alors avec lui des pluies fortes, voire torrentielles à certains endroits, jusqu’à mercredi soir.

Dans certaines parties du nord du Nouveau-Brunswick, les précipitations pourraient atteindre plus de 50 millimètres de pluie. La situation sera semblable à certains endroits en Nouvelle-Écosse.

«Il y a beaucoup d’incertitude quant à la quantité de pluie qui tombera et à l’endroit exact où la pluie la plus forte tombera. (…) Les météorologues surveillent de près ce système et fourniront plus de renseignements lorsque la situation se précisera», a souligné Environnement Canada dans son bulletin spécial.

Certains secteurs de la Nouvelle-Écosse sont toujours en train de nettoyer les dégâts qui sont survenus après le passage de pluies diluviennes le 22 juillet dernier.

La tempête avait provoqué des inondations, des glissements de terrain et des crues soudaines. Quatre personnes ont perdu la vie lors de cet événement.