Environnement Canada se prépare à la saison des ouragans dans l’Atlantique

DARTMOUTH, N.-É. — Le Centre canadien de prévision des ouragans a souligné jeudi que son pendant américain avait prédit une activité de tempêtes dans l’Atlantique Nord «supérieure à la normale» cette année.

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) prévoit cette année entre 13 et 20 tempêtes assez fortes pour être nommées, entre six et dix ouragans, dont entre trois et cinq ouragans majeurs (de force 3, 4 ou 5).

Or, le Centre canadien de prévision des ouragans est témoin en moyenne chaque année de trois ou quatre cyclones tropicaux, dont un ou deux touchent le sol canadien dans l’est du pays et deux ou trois autres menacent les eaux du large, «quel que soit le nombre total de tempêtes prévues pour l’ensemble du bassin de l’Atlantique».

Le centre, qui fait partie d’Environnement Canada, précise que généralement, le risque qu’un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste «tard dans la saison». Cette saison des ouragans s’étend du 1er juin au 30 novembre, lorsque la température des eaux de l’Atlantique est suffisamment élevée pour être propice à un cyclone tropical.

Le Centre canadien de prévision des ouragans encourage les Canadiens à se tenir au courant de la météo durant la saison des ouragans, en surveillant les bulletins de prévision des ouragans diffusés en ligne ou dans les médias locaux, en s’y prenant à l’avance pour assembler des trousses d’urgence et en prenant des précautions afin de protéger leurs propriétés et leurs biens.