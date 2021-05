EPI: Ottawa a répondu à la demande malgré une gestion déficiente, selon la VG

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a été en mesure de fournir aux provinces et aux territoires l’équipement de protection individuelle (EPI) et les instruments médicaux dont ils avaient désespérément besoin, malgré des problèmes de longue date qu’éprouvait sa réserve nationale d’urgence.

C’est ce que révèle un nouveau rapport de la vérificatrice générale Karen Hogan, rendu public mercredi.

Avant la pandémie, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) avait ignoré plusieurs avertissements selon lesquels la gestion et le fonctionnement de sa réserve nationale d’équipements médicaux d’urgence étaient déficients. L’organisation «n’avait pas tous les systèmes ni toutes les pratiques nécessaires», rapporte Mme Hogan.

«Néanmoins, face aux pressions engendrées par la pandémie, l’Agence a pris des mesures», peut-on lire dans l’audit.

Le rapport a constaté «qu’elle avait amélioré sa façon d’évaluer les besoins et d’acheter, d’attribuer et de distribuer l’équipement».

Deux audits internes en 2010 et 2013 avaient identifié des problèmes importants de gestion avec la réserve nationale stratégique d’urgence. Celle-ci est destinée à accumuler du matériel médical comme des médicaments antiviraux, des équipements de protection individuelle et même des unités hospitalières mobiles, en cas de crise sanitaire.

Les vérifications ont révélé que l’ASPC ignorait combien d’équipements étaient nécessaires pour sa réserve ou quand son contenu pourrait expirer.

«Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que la nécessité d’élaborer et de maintenir de tels systèmes et pratiques a été portée à l’attention de l’Agence, nous nous serions attendus à ce que ces importantes recommandations aient été entièrement mises en œuvre à l’heure actuelle», indique le rapport.

Malgré cela, Ottawa a réussi à fournir aux provinces l’équipement dont elles avaient grand besoin, montrant que les autorités ont réagi rapidement au début de la pandémie, mentionne Karen Hogan.

Les ministres de la Santé et des Services publics et de l’Approvisionnement, Patty Hajdu et Anita Anand, ont accueilli favorablement le rapport.

Elles mentionnent dans un communiqué conjoint que le gouvernement fédéral «accepte toutes les recommandations» découlant de cet audit et «s’affaire à y donner suite» pour être mieux préparé lorsque de nouveaux problèmes de santé publique surgiront.

«Grâce à ces recommandations et aux leçons tirées de la COVID-19, le Canada pourra non seulement adapter son intervention en cours face à cette pandémie, mais il pourra aussi mieux se préparer et faire preuve d’une plus grande efficacité la prochaine fois», ont commenté les ministres libérales.

Capacité d’entreposage

L’ASPC a reçu sa première demande d’équipements d’un gouvernement provincial en février 2020. À la mi-mars, Services publics et Approvisionnement Canada a mis sur pied une équipe pour l’achat de fournitures et a commencé à passer des commandes en masse.

L’Agence a également plus que doublé sa capacité d’entreposage, faisant passer son nombre de sites de 8 à 19, principalement grâce à des contrats avec des entrepôts privés et des agences en soutien logistique.

À la fin du mois d’août, elle a établi un nouveau processus qui était en mesure d’évaluer et de prévoir les besoins des provinces et d’ajuster ses commandes le cas échéant.

Tout cela à une époque où la demande de fournitures médicales dans le monde était sans précédent, note le rapport.

Santé Canada a également mis à jour son processus pour autoriser rapidement de nouveaux produits et fournisseurs, selon l’audit.

Services publics et Approvisionnement Canada a dépensé plus de 7 milliards de dollars l’année dernière en équipement de protection individuelle et en instruments médicaux, qui vont des masques faciaux aux gants chirurgicaux, en passant par les désinfectants pour les mains et les écrans faciaux.

Cependant, la vérificatrice générale n’a examiné que quatre articles spécifiques, soit les masques N95, les blouses médicales, les écouvillons de dépistage et les ventilateurs.

Vers la fin avril, Ottawa indiquait avoir obtenu la livraison de plus de 131 millions de blouses chirurgicales, plus de 121 millions de respirateurs N95 et 27 388 ventilateurs.