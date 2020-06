Équipement individuel: le Canada n’est «pas au bout de ses peines», selon Anand

OTTAWA — Le Canada aura besoin de plus en plus d’équipement de protection individuelle avec la réouverture de l’économie.

Malgré des résultats encourageants, le pays n’est «pas au bout de ses peines», a déclaré la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand.

S’exprimant devant sa résidence, mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a décrit les efforts de son gouvernement pour importer le matériel nécessaire et le fabriquer au pays.

Le gouvernement canadien a reçu plus de 100 millions de masques chirurgicaux et près de 40 millions de gants, et a passé une commande pour avoir des millions de seringues une fois que le vaccin sera prêt.

«Mais on sait qu’à long terme, l’une des meilleures façons de s’assurer qu’on possède le matériel dont on a besoin, c’est de le fabriquer chez nous», a déclaré M. Trudeau.

À présent, près de la moitié des stocks d’écrans faciaux ont été fabriqués au Canada.

«On s’en va dans la bonne direction, mais on doit faire plus. (…) On va donc continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu’ils aient assez d’équipement de protection individuelle», a-t-il dit.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 721 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. La semaine dernière, on a fait passer, en moyenne, 29 000 tests par jour.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 92 390 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7395 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 51 593 cas au Québec, dont 4713 décès; 28 709 cas en Ontario, dont 2293 décès; 7044 cas en Alberta, dont 143 décès; 2597 cas en Colombie-Britannique, dont 165 décès; 1057 cas en Nouvelle-Écosse, dont 60 décès; 646 cas en Saskatchewan, dont 11 décès; 295 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 132 cas au Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.