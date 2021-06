Équité: des correctifs salariaux pour 5000 travailleuses en milieu scolaire

MONTRÉAL — Plus de 5000 travailleuses — des secrétaires d’école et des techniciennes en service de garde scolaire — vont pouvoir toucher des milliers de dollars, grâce à une entente sur l’équité salariale qui vient d’intervenir entre Québec, la CSN et la CSQ.

Cette entente a permis de rehausser le rangement de ces deux titres d’emploi dans le milieu de l’éducation, ce qui fait que leur salaire augmentera en conséquence et qu’une importante rétroactivité leur sera versée.

L’entente vise des plaintes de maintien en équité salariale qui remontent à 2010. Les correctifs salariaux versés remontent donc au 31 décembre 2010.

Plus précisément, une secrétaire d’école gagne 24,22 $ l’heure au septième et dernier échelon de son échelle de salaire. Son salaire passera à 25,27 $ l’heure.

Une technicienne en service de garde scolaire touche 29,05 $ au 11e et dernier échelon de son échelle de salaire. Elle passera à 30,46 $ l’heure.