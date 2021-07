NEW YORK — L’ex-policier noir Eric Adams a été déclaré gagnant de la primaire démocrate pour la mairie de New York par l’Associated Press, mardi soir. Les bulletins de vote d’électeurs absents auraient scellé l’issue de cette course serrée.

Le président du quartier de Brooklyn a devancé sa compétitrice Kathyrn Garcia par un peu plus de 8400 votes, ou environ un point de pourcentage, au terme de la compilation des votes. Bien que les fonctionnaires électoraux n’aient toujours pas terminé la validation de quelques milliers de bulletins par correspondance, cela ne pourrait pas modifier le résultat de l’élection.

Eric Adams sera largement pressenti comme favori lors des élections pour la mairie qui l’opposeront au candidat républicain Curtis Sliwa. Il y a environ sept fois plus de démocrates que de républicains à New York.

Dans ce tout mode de scrutin, les électeurs devaient classer jusqu’à cinq candidats à la mairie en ordre de préférence. Les candidats les moins populaires étaient ensuite éliminés et les votes qui leur étaient destinés étaient redistribués entre les candidats restants, jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux.

M. Adams était le premier choix de 31 pour cent des électeurs, suivi par Maya Wiley à 21 pour cent et Mme Garcia, juste en dessous de 20 pour cent.

Finalement, M. Adams a devancé Mme Garcia sur 43 pour cent des bulletins, contre 42 pour cent pour sa compétitrice, et 15 pour cent des électeurs n’ont inscrit aucun de leurs deux noms sur leur bulletin.

Cette première expérience avec ce système de vote fut houleuse, alors que des agents électoraux avaient inclus par erreur 135 000 bulletins de vote qui servaient de test dans le compte officiel, le 29 juin dernier. Ces votes, qui n’ont pas eu d’impact sur le résultat de la course, ont été affichés plusieurs heures avant d’être retirés par les agents électoraux.

Le Parti démocrate à New York a empêché le maire actuel, Bill de Blasion, de briguer un troisième mandat.