Éric Girard refuse de «s’attaquer» au monopole de la SAQ

MONTRÉAL — Pas question de «s’attaquer» au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ) comme le proposent des militants de son propre parti, tranche le ministre des Finances, Eric Girard.

Le ministre a fermé la porte à une possible privatisation de la société d’État, en commission parlementaire, mercredi. Les dividendes de la SAQ permettent de financer les services publics, défend-il.

«Nous n’avons pas l’intention de nous attaquer ou de modifier le monopole de la SAQ qui amène 1,4 milliard $ de dividendes. Ça va jusqu’à 2,2 milliards $ si on compte les taxes. Et puis on pourrait aller jusqu’à 2,6 milliards $ si on compte les taxes fédérales.»

«Ça paye des hôpitaux, puis des écoles et ça permet au gouvernement d’assumer ses missions de l’État», ajoute-t-il.

La déclaration de M. Girard survient tandis que des militants de la Coalition avenir Québec (CAQ) présenteront une proposition sur la fin du monopole d’État de la SAQ, lors du congrès du parti de François Legault les 13 et 14 mai.

Par le passé, M. Legault avait plaidé en faveur de la fin du monopole. Il n’avait toutefois pas présenté cet engagement lors de la campagne électorale de 2018. Il a définitivement exclu cette idée six mois après avoir pris le pouvoir.

M. Girard ne se formalise pas que des militants de son parti aient une opinion différente. «C’est très sain que dans des partis politiques, il y ait des débats dans les congrès. Après tout, on est une démocratie libérale: les gens ont le droit de s’exprimer et d’avoir des opinions.»