Éric Martel quittera Hydro-Québec pour remplacer Alain Bellemare chez Bombardier

MONTRÉAL — Éric Martel retournera au bercail puisqu’il quittera la direction d’Hydro-Québec pour prendre les commandes de Bombardier, où il remplacera le président et chef de la direction Alain Bellemare, a pu confirmer La Presse canadienne.

Ces changements, qui devraient être annoncés jeudi, surviennent alors que le mandat de M. Martel, nommé président-directeur de la société d’État par le gouvernement libéral de Philippe Couillard en 2015, tire à sa fin. Chez Hydro-Québec, l’annonce du départ de M. Martel a causé une certaine surprise.

Chez Bombardier, celui-ci héritera d’une compagnie lourdement endettée et dont le visage a été considérablement transformé sous la gouverne de M. Bellemare, qui a cédé de nombreux actifs depuis son arrivée en février 2015.

Mercredi soir, le constructeur d’avions et de trains n’avait pas commenté ces informations d’abord éventées par «La Presse». Selon le quotidien, les conseils d’administration de la société d’État et de l’entreprise se réunissaient mercredi soir afin d’officialiser les changements.

Traînant une dette à long terme de 9 milliards $ US, Bombardier vient de conclure une entente avec le géant français Alstom afin de lui céder sa division ferroviaire afin de se concentrer uniquement sur les luxueux jets d’affaires.

Avant d’arriver chez Hydro-Québec, M. Martel avait occupé diverses fonctions chez Bombardier, où il avait notamment été nommé à la tête de la division des avions d’affaires en 2014.

Entre-temps, à la société d’État, c’est le chef de la direction financière Jean-Hugues Lafleur qui prendra la relève de M. Martel de façon intérimaire. Un processus visant à dénicher un nouveau président-directeur général sera mis de l’avant.

Dès son arrivée chez Bombardier, M. Bellemare était confronté à une situation difficile, alors que la dette à long terme était de plus de 7 milliards $ US.

Cette situation financière précaire a mené à une série de vente d’actifs: sans avoir eu à verser un seul sou, Airbus contrôle désormais la C Series, rebaptisée A220. La vente des programmes turbopropulseurs Q400 et des jets régionaux CRJ a marqué la fin d’une aventure dans l’aviation commerciale qui s’est échelonnée sur trois décennies. Les usines de fabrication de pièces d’aéronautiques de Bombardier à Belfast (Irlande du Nord) et Casablanca (Maroc) ont été vendues à l’américaine Spirit Aerosystems.

Les problèmes d’exécution avec d’importants contrats chez Bombardier Transport ont compliqué le désendettement de la société. Cela a pesé dans la balance lorsque l’entreprise a finalement décidé de se départir de sa division qui construit du matériel roulant dans le cadre d’une transaction annoncée avec Alstom le mois dernier.

«Le défi était important, mais on ne peut pas dire que c’était un succès, avait estimé le directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, Michel Nadeau, lors d’une entrevue avec La Presse canadienne plus tôt cette année pour faire le bilan sur les cinq années de M. Bellemare chez Bombardier. Il devait remettre la compagnie sur les rails et ce n’est pas le cas. Elle demeure dans une situation précaire.»

M. Bellemare, dont la rémunération a fait les manchettes à plus d’une reprise, a touché près de 23 millions $ US depuis 2015 – 15 millions $ en salaire de base et primes diverses et 8 millions $ US grâce à l’exercice d’options sur des actions en 2018. À la Bourse de Toronto, l’action de Bombardier se négociait à 2,63 $. Mercredi, le titre a clôturé à 83 cents.

Chez Hydro-Québec, M. Martel avait mis de l’avant un ambitieux plan de croissance visant à doubler les revenus et profits de la société d’État d’ici 2030. Son plus récent plan stratégique gardait le cap sur la cible de profits de 5,2 milliards $, mais l’objectif de générer des revenus d’environ 27 milliards $ avait été mis de côté.

De plus, celui-ci souhaitait voir Hydro-Québec retourner à l’international par l’entremise d’acquisitions à l’étranger, mais cela ne s’est pas matérialisé. Néanmoins, la société d’État a décroché un important contrat d’exportation avec le Massachusetts, en plus de conclure une entente avec le Nouveau-Brunswsick.

L’an dernier, M. Martel a touché une rémunération globale d’environ 832 000 $, qui comprend notamment un salaire de base de 579 461 $ ainsi qu’une prime de 233 296 $.