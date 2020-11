Éric Salvail risque d’avoir une dure journée en Cour à son procès criminel

MONTRÉAL — L’ex-animateur Éric Salvail risque d’avoir une dure journée en Cour lundi: à son procès pour agression sexuelle, harcèlement et séquestration, la Couronne a l’intention de faire entendre en contre-preuve des témoins supplémentaires pour attaquer sa crédibilité.

Il s’agit de la suite du procès qui a débuté en février à Montréal et qui a duré quatre jours.

Les faits reprochés à Éric Salvail sont les suivants: Donald Duguay allègue avoir été séquestré et agressé sexuellement en octobre 1993, soit il y a près de 27 ans, dans une salle de bains de Radio-Canada, après plusieurs mois d’avances, de harcèlement, de commentaires sexuels et d’attouchements inappropriés sur les lieux de travail. À une autre occasion, l’accusé lui a exhibé son sexe, a témoigné, M. Duguay. Il a porté plainte contre l’ex-animateur en 2017 et a lui-même demandé d’être identifié publiquement.

Éric Salvail a témoigné à son procès et nié en bloc toutes les allégations dont il a fait l’objet. Il a même qualifié de «farfelu» l’épisode d’agression sexuelle et de séquestration raconté par Donald Duguay.

L’homme de 51 ans a de plus fait valoir à plusieurs reprises qu’il ne travaillait plus à Radio-Canada au moment où les gestes qu’on lui reproche auraient été posés dans une toilette de la société d’État.

Après son témoignage, la procureure de la Couronne, Me Amélie Rivard, a demandé au juge une permission spéciale afin de faire entendre d’autres témoins, après avoir déclaré sa preuve close.

Elle a plaidé que l’accusé a fait valoir sa «bonne réputation» lors du procès: il a notamment déclaré, lors de son témoignage, qu’il n’était pas le genre de personne à commettre les infractions reprochées. Ces propos ouvrent maintenant la porte à une preuve qui permet d’attaquer cette vision favorable offerte par l’accusé, a argumenté Me Rivard.

Le juge Alexandre Dalmau de la Cour du Québec a accédé à sa demande et permis cette contre-preuve.

La procureure de la Couronne appellera donc à la barre lundi trois ou quatre ex-collègues de l’accusé, qui devraient affirmer avoir subi, eux aussi, des attouchements sexuels, de l’exhibitionnisme ou des propos à caractère sexuel de manière répétitive de la part d’Éric Salvail.