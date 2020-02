Éric Salvail témoigne à son procès pour agression sexuelle

MONTRÉAL — La défense a finalement fait son lit au procès d’Éric Salvail.

L’accusé a été appelé à la barre des témoins mercredi après-midi.

Son témoignage n’a toutefois pas duré longtemps avant d’être interrompu par le juge Alexandre Dalmau, lorsque son avocat, Me Michel Massicotte, a tenté de déposer les agendas de M. Salvail en preuve.

Le magistrat a expliqué qu’il faudrait justifier un tel dépôt, les agendas pouvant être utilisés pour rafraîchir la mémoire du témoin, mais pas comme preuve à moins de démontrer que ce dépôt respecterait les règles de preuve.

Les parties ont remis la décision sur cette question à un moment ultérieur.

Auparavant, Éric Salvail avait raconté avoir été mis au courant du dépôt d’accusations à son endroit, accusations qui touchaient initialement trois victimes alléguées.

Il a affirmé ne connaître qu’une seule des victimes alléguées, sans la nommer. Par contre, il a affirmé que le nom de Donald Duguay, la seule victime alléguée dont la plainte a été retenue, ne lui disait rien.

On a également pu apprendre qu’après avoir retenu les services de Me Massicotte, Éric Salvail a subi un test de polygraphe. Le juge Dalmau lui a cependant rappelé qu’un tel test n’est pas admissible en preuve. L’avocat a expliqué que ce n’était pas son intention et qu’il voulait simplement l’ajouter à la trame narrative.

À la suite du débat sur les agendas, Éric Salvail est revenu à la barre pour expliquer qu’une rencontre avait été organisée avec les policiers en septembre 2018. C’est à la suite de cette rencontre que des tests de polygraphe avaient été organisés durant le mois d’octobre suivant.

Son témoignage se poursuit mercredi après-midi.

Avant qu’il n’amorce son témoignage, Me Massicotte avait convoqué une employée du service des ressources humaines de Radio-Canada. Celle-ci a présenté un épais dossier regroupant l’ensemble des documents liés à l’emploi d’Éric Salvail. Ces documents indiquent qu’Éric Salvail était affecté comme commis au service de la coordination radio au moment où seraient survenus certains faits allégués. Donald Duguay, lui, soutient que les deux hommes étaient tous deux affectés au service de courrier.

On a également appris que la cessation d’emploi d’Éric Salvail était datée du 13 août 1993, alors que l’agression sexuelle dont il est accusé serait survenue le 29 octobre 1993. La procureure de la Couronne, Me Amélie Rivard, a cependant pu établir qu’il n’était pas nécessaire d’être employé de Radio-Canada pour avoir accès à l’édifice.

Éric Salvail est accusé d’agression sexuelle, séquestration et harcèlement sexuel.