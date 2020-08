OTTAWA — Erin O’Toole devient chef du Parti conservateur du Canada avec 57% des voix au troisième tour de la course à la direction.

Les coprésidents du Comité organisateur de l’élection du chef, Lisa Raitt et Dan Nowlan, en ont fait l’annonce lundi, un peu après une heure du matin. Le dévoilement des résultats a été retardé pendant des heures en raison d’un pépin technique dans le dépouillement des votes.

Son principal rival Peter MacKay avait bénéficié d’une mince avance au premier tour, mais il a rapidement été rattrapé par M. O’Toole au deuxième tour.

Ce dernier a ensuite réussi à creuser son avance au troisième tour avec environ 5000 points de plus que M. MacKay.

M. O’Toole a notamment réussi à se démarquer au Québec.

L’ex-député Alupa Clarke, qui a présidé la campagne de M. O’Toole au Québec, avait confié à La Presse Canadienne avant l’annonce des résultats qu’il y avait eu une «percée» de son candidat dans la province dans les derniers mois.

«C’est un homme à la fois bon orateur, très intelligent, rationnel, et à la fois sanguin, émotif et proche du monde. Et ça, selon moi, c’est un ‘mix’ formidable pour convaincre les Québécois du bien-fondé de notre cause et de nos politiques», a-t-il dit.