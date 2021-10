Erin O’Toole fait face à sa première réunion de caucus après la défaite électorale

OTTAWA — Le chef conservateur Erin O’Toole se présentera devant son caucus mardi pour la première fois depuis la défaite électorale décevante de son parti il y a deux semaines.

Les 119 députés conservateurs prévoient se réunir en personne à Ottawa où ils devront entre autres décider s’ils veulent que soit entamée une révision du leadership de leur chef.

En vertu d’une législation adoptée en 2015, le caucus de chaque parti est tenu de décider après une élection s’il souhaite autoriser ses membres à déclencher un examen de la chefferie, ce qui nécessite un avis écrit soutenu par au moins 20 % du caucus.

La règle permet également aux députés d’élire leur propre président de caucus et de décider si quelqu’un doit être expulsé du bercail.

Une porte-parole d’Erin O’Toole a déclaré que le chef conservateur avait toujours soutenu ces dispositions législatives et pensait que les membres devraient voter comme ils l’entendent.

Les conservateurs ont terminé les élections du 20 septembre avec deux sièges de moins qu’en 2019 sous l’ancien chef Andrew Scheer, qui a démissionné de son poste sous une pression intense peu de temps après les élections fédérales.

L’équipe de M. O’Toole a également perdu cinq députés appartenant à des minorités visibles et n’a pas réussi à réaliser les gains espérés dans la région du Grand Toronto, la région métropolitaine de Vancouver et celle du Québec.

Au cours de la campagne, M. O’Toole a pris la décision inhabituelle d’ajouter une note en bas de page à sa promesse électorale d’abroger une interdiction libérale des armes d’assaut qui couvre quelque 1500 types d’armes à feu. Il a finalement décidé de maintenir l’interdiction – malgré la politique du parti en indiquant le contraire – et de la soumettre plutôt à un examen.

Avant même le début de la campagne, la décision de M. O’Toole de donner un caractère plus modéré au parti en prenant ses distances par rapport aux anciens chefs dans l’espoir de remporter plus de sièges au Québec et en Ontario a laissé certains membres du mouvement conservateur, en particulier ceux qui vivent dans l’ouest du pays, peu impressionnés.

Un membre du Conseil national du parti en Ontario a déjà lancé une pétition en ligne pour recueillir des signatures de conservateurs qui estiment qu’Erin O’Toole a trahi les valeurs fondamentales du parti et qui souhaitent voter sur son leadership avant l’examen prévu en 2023.

«Il n’est pas surprenant que de nombreux types de médias grand public disent aux conservateurs que nous devrions simplement être satisfaits de notre deuxième place aux élections de la semaine dernière», a récemment tweeté le député conservateur réélu de la Colombie-Britannique, Mark Strahl.

«La deuxième place est exactement là où ils veulent que nous soyons. Les membres conservateurs attendent (la première) et ne seront jamais satisfaits (de la deuxième)».

Alors que des inquiétudes sont exprimées au sujet de la performance électorale du parti, M. O’Toole soutient que, sous sa direction, les conservateurs ont augmenté leur part des voix en Ontario et au Québec de trois et quatre points de pourcentage respectivement.

Erin O’Toole a également vanté le fait que le Parti conservateur a remporté une poignée de sièges dans les provinces de l’atlantique, a eu des écarts de 2000 votes dans une trentaine de circonscriptions et dispose désormais d’un caucus plus jeune, avec plus de femmes et de représentation LGBTQ2+.

Certains de ses députés, comme la nouvelle représentante de l’Ontario Leslyn Lewis, favorite de la base du parti et des conservateurs sociaux dans la course à la direction de l’année dernière, ont pris la parole sur les médias sociaux pour dire que M. O’Toole mérite d’être épargné du même sort que M. Scheer.

D’autres s’entendent pour dire que la dernière chose dont le parti a besoin dans un autre parlement minoritaire est de repartir de zéro en lançant une nouvelle course à la direction.

«En tant que leader, cependant, je sais que lorsque nous ne gagnons pas une élection, nous devons nous demander pourquoi. C’est exactement ce que j’ai l’intention de faire», a déclaré M. O’Toole dans un discours lors d’une activité de financement.

Le chef conservateur s’est engagé à faire un examen de la défaite électorale, mais n’a pas encore annoncé quelle en sera la portée ni qui la dirigera.