Erin O’Toole se dit contre l’idée d’imposer une taxe aux non-vaccinés

OTTAWA — Tout en disant vouloir respecter les juridictions provinciales, le chef conservateur Erin O’Toole affirme son opposition à l’idée d’imposer une taxe aux adultes non-vaccinés contre la COVID-19.

M. O’Toole a fait savoir sa position sur l’idée du premier ministre québécois François Legault au cours d’une séance «en direct» sur Facebook.

Plus tôt cette semaine, M. Legault avait annoncé que les adultes québécois non-vaccinés n’ayant pas une exemption médicale devront payer une contribution santé dont le montant sera «significatif».

Le premier ministre du Québec dit que cette mesure est nécessaire parce que les non-vaccinés occupent en ce moment 50 % des lits aux soins intensifs bien qu’ils ne représentent que 10 % de la population.

M. O’Toole qui s’oppose à la vaccination obligatoire dit que cette mesure serait injuste. Il ne croit pas qu’elle convaincra les hésitants à aller se faire inoculer.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a fait preuve de prudence en disant vouloir attendre de connaître les modalités d’une telle mesure avant d’exprimer une opinion. Il a déclaré que le Québec avait déjà indiqué son intention de respecter la loi canadienne sur la santé.

De son côté, M. O’Toole a dit que l’idée de M. Legault ne correspondait pas à la stratégie canadienne sur les soins de santé. Il a ajouté qu’il était facile de diviser les gens lorsqu’ils sont apeurés.

«Les personnes vaccinées sont de plus en frustrées de voir un petit groupe de personnes empêcher le reste du pays d’aller de l’avant», a-t-il lancé en anglais.

Selon lui, la faute des nouveaux confinements revient à Justin Trudeau qui a failli à sa mission de fournir plus de tests rapides antigéniques et plus d’équipements de protection à la population.