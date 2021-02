Erin O’Toole souhaiterait que les Jeux olympiques de 2022 n’aient pas lieu en Chine

OTTAWA — Le chef conservateur demande au gouvernement libéral de faire pression pour que les Jeux olympiques d’hiver de 2022 soient déplacés hors de Chine, en raison de ce qu’il appelle le «génocide» contre la minorité ouïghoure.

Erin O’Toole croit que le Canada ne devrait pas envoyer d’athlètes aux Jeux olympiques de Beijing l’année prochaine si la Chine continue de commettre des violations des droits de la personne contre une partie de sa population.

Le chef conservateur a déclaré mardi que le premier ministre Justin Trudeau devrait contacter le Comité international olympique pour discuter de la délocalisation des Olympiques de 2022, bien qu’il n’ait pas suggéré que le Canada boycotte ces Jeux ou qu’il propose de les tenir à la place des Chinois.

La Chine a été accusée d’utiliser le contrôle des naissances forcé pour limiter la population ouïghoure et d’avoir mis en place des camps de détention pour endoctriner la minorité majoritairement musulmane à la société chinoise.

Pékin a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’État mène plutôt un programme volontaire d’emploi et de formation linguistique pour cette minorité.

La demande de M. O’Toole fait suite à une lettre d’une vingtaine de députés de tous les partis à Ottawa et à Québec, de même que des organisations humanitaires, appelant aussi à la délocalisation des Jeux si le gouvernement chinois poursuit son «génocide» contre les Ouïghours.

La lettre, initiée par le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, appelait «les humanistes et les démocrates du monde entier» à refuser de participer aux «Jeux de la honte». En plus d’être signée par 19 élus, la lettre, publiée le 6 février, était notamment ratifiée par le médaillé olympique Jean-Luc Brassard, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Centre consultatif des relations juives israéliennes et le Uyghur Rights Advocacy Project.