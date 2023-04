Érosion des côtes: des municipalités délaissées, selon la commissaire

QUÉBEC — Les municipalités côtières sont laissées à elle-même dans le dossier de l’érosion des côtes. C’est ce qu’affirme le plus récent rapport de la commissaire au développement durable, Janique Lambert, déposé mercredi.

On indique notamment qu’une majorité des 24 municipalités concernées n’ont pas de carte qui identifie les zones à risque d’érosion côtière et d’inondation. Or, c’est le ministère de la Sécurité publique qui a la responsabilité de produire de telles cartes.

«L’absence de cartes de zones de contraintes pour l’érosion et la submersion côtières risque d’accroître l’exposition des bâtiments et des infrastructures à ces aléas pour les années à venir, étant donné que le développement de bâtiments et d’infrastructures peut se poursuivre dans des zones à risque.», peut-on lire dans le rapport.

Également, des outils développés par le ministère de l’Environnement afin de faire face au phénomène ne sont pas accessibles à toutes les municipalités. Par exemple, seulement deux d’entre elles ont été intégrées à une plateforme permettant d’estimer les dommages causés par l’érosion et la submersion côtières sur leur territoire.

Le rapport soutient aussi que peu de municipalités ont l’accompagnement et le soutien financier nécessaires pour s’adapter aux risques liés à l’érosion et à la submersion côtières.

«Les municipalités côtières ne possèdent pas toutes, à elles seules, les ressources techniques et financières pour faire face aux enjeux majeurs soulevés par l’érosion et la submersion côtières. Ainsi, une démarche d’accompagnement soutenue par les ministères et organismes concernés par ces enjeux, notamment auprès des MRC et des municipalités, est essentielle afin de les habiliter dans la prise en charge des risques», explique la commissaire.

Le rapport reproche également aux ministères concernés que leur gestion des risques liés à l’érosion et à la submersion côtières «présente des lacunes et n’est pas efficace».

Les ministères «travaillent majoritairement de façon sectorielle et ne couvrent pas certains risques importants», déplore Mme Lambert.

Selon le Plan pour une économie verte 2030, si aucune mesure d’adaptation n’est mise en place, des dommages causés par l’érosion pourraient représenter des coûts potentiels de 1,5 milliard $ d’ici 2065.