Espace collaboratif entre le CHU Sainte-Justine et le Conseil national de recherches

MONTRÉAL — Un nouvel espace laboratoire inauguré au cours des derniers jours à l’intérieur des murs du CHU Sainte-Justine permettra une collaboration plus étroite entre les chercheurs du grand hôpital pédiatrique montréalais et ceux du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

L’Unité collaborative en recherche translationnelle (UCRT) se penchera sur quinze projets. Ses travaux s’articuleront autour des axes de l’immuno-oncologie, de la périnatologie, des maladies rares, des micro- et nanodispositifs biologiques, et des produits thérapeutiques et maladies.

«Du point de vue de Sainte-Justine, ça s’inscrit dans les grandes lignes de notre développement stratégique qui est centré sur ce qu’on appelle la médecine de précision, (…) de ne pas considérer chaque enfant ou chaque mère comme une moyenne, mais comme des individus uniques avec leurs particularités, qu’elles soient au plan génétique, développemental, de leur diagnostic, de leur milieu social, etc.», a expliqué le directeur de la recherche du CHU Sainte-Justine, le docteur Jacques L. Michaud.

Avec les nouvelles technologies, que ce soit la génomique ou les autres, «on peut amener ce qu’on fait déjà à un autre niveau et vraiment avoir les moyens de nos ambitions», a-t-il ajouté.

L’UCRT permettra l’extension et la synergie des expertises et capacités de recherche des deux institutions afin de développer des technologies avancées en termes de prévention, de diagnostic et d’intervention, et de favoriser leur transfert vers le chevet du patient, a-t-on précisé par voie de communiqué.

«Avec cette collaboration, nous visons à tirer profit des expertises complémentaires des CNRC et du CHU Sainte-Justine pour établir des plateformes de recherche visant le développement de technologies qui répondent aux besoins cruciaux de la communauté médicale», a dit la vice-présidente intérimaire, Sciences de la vie, des CNRC, la docteure Lakshmi Krishnan.

Les projets qui seront développés se concentreront vraiment sur la médecine de précision, a souligné le docteur Michaud.

Le CNRC a développé des infrastructures et une expertise très fortes en développement de technologies, que ce soit la production d’anticorps, de vecteurs viraux ou de synthèses moléculaires chimiques, a-t-il ajouté.

De plus, le CNRC a une vision translationnelle de commercialisation de ces technologies avec des partenariats industriels ou privés.

«Ils ne veulent pas seulement développer des technologies qui restent sur les comptoirs, ils veulent vraiment que ça vienne dynamiser l’économie et l’innovation et que ça ait un impact sur notre société, a-t-il dit. L’intérêt du partenariat est qu’on a une vraie complémentarité entre les deux organisations.»

En revanche, les chercheurs du CNRC n’ont pas accès à des patients et il est difficile pour eux de continuer à avancer s’ils n’ont pas accès à des échantillons et à une expertise médicale, souligne le docteur Michaud.

«Sainte-Justine apporte une connaissance des maladies profondes, a-t-il dit. On a des chercheurs qui consacrent leur carrière à comprendre la leucémie chez l’enfant, par exemple, donc ils apportent cette profondeur en termes de connaissance des mécanismes. L’idée c’est vraiment de faire en sorte que cette complémentarité devienne vraiment synergique pour que ça profite aux deux organisations.»

Par exemple, dit-il, des chercheurs de Sainte-Justine ont identifié des antigènes et des protéines à la surface des cellules leucémiques qui pourraient être des cibles thérapeutiques. De leur côté, les chercheurs du CNRC ont développé des anticorps qui pourraient devenir des traitements contre ces antigènes de surface.

De même, des chercheurs de Sainte-Justine ont identifié une molécule qui permettrait possiblement de diminuer le développement du travail prématuré. Ils ont aussi développé des analyses qui permettraient de quantifier les femmes à risque d’un travail prématuré pour pouvoir leur administrer ce traitement, «mais il y a toute sorte d’enjeux technologiques qui nous empêchent de rendre ça disponible sur une base clinique», a dit le docteur Michaud.

Le CNRC a des solutions qui permettraient de développer des tests qui seraient réalisables, a-t-il indiqué.

«Ce qui m’excite, c’est qu’il y a des choses qui n’étaient pas possibles ou facilement réalisables, qui maintenant vont être possibles grâce à ce partenariat-là, grâce justement à la force de frappe des CNRC en termes de développement de technologies, même de production de technologies, a conclu le docteur Michaud. Tout ce qui était intéressant et qui était de l’ordre du possible devient plus probable avec ce partenariat-là.»