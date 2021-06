Espaces bleus: Québec promeut la création d’un nouveau genre de musées

QUÉBEC — Après le Panier bleu, voici l’Espace bleu.

Le gouvernement du Québec propose de redéfinir le concept de musée, avec la création sur tout le territoire d’un réseau d’«Espaces bleus», des lieux consacrés à la culture et à l’histoire du Québec et dédiés à privilégier une approche régionale et immersive.

Il s’agira pour le gouvernement d’acquérir des édifices patrimoniaux, qui seront rénovés et reconvertis pour accueillir des expositions permanentes et temporaires reliées aux personnages historiques régionaux. On devra aussi y trouver une salle multifonctionnelle, un local administratif et un café, où on mettra en valeur les produits locaux.

Les futurs Espaces bleus seront des lieux de diffusion et d’exposition.

La facture est évaluée à 259 millions $ et la création du réseau sera supervisée par le Musée de la civilisation, qui sera notamment responsable de la conception et la réalisation des expositions permanentes à venir, éventuellement itinérantes.

L’annonce a été faite jeudi par le premier ministre François Legault, accompagné de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, réunis sur le site de la tête du réseau, l’Espace bleu de la capitale nationale, qui sera situé dans le Vieux-Québec, dans le Pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec.

Avec ses futurs Espaces bleus, le gouvernement Legault dit ainsi vouloir «offrir un legs culturel, touristique et social qui profitera à l’ensemble des citoyennes et des citoyens ainsi qu’aux générations futures», un legs qu’on promet de calibre international.